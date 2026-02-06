مقتل زوجين في هجوم بطائرة مسيرة روسية على زابوريجيا

أسفرت غارة بطائرة مسيرة روسية عن مقتل زوجين بعد أن استهدفت منزلهما في مدينة فيلنيانسك بجنوب أوكرانيا، فيما أصيب فتى آخر في غارة منفصلة على المنطقة، حسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

قُتل رجل وزوجته في غارة جوية روسية نفذت بطائرة مسيرة الليلة الماضية، استهدفت منزلهما في مدينة فيلنيانسك بمنطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، إيفان فيدوروف، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف فيدوروف أن الزوجين، البالغين من العمر 49 و48 عامًا، قتلا على الفور نتيجة الهجوم، فيما أصيب فتى يبلغ 14 عامًا في غارة منفصلة استهدفت مركز المنطقة.

وفي سياق متصل، أفاد قائد إقليمي آخر عن هجوم روسي على ضواحي مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، دون ورود تقارير فورية عن إصابات.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد محادثات سلام جرت هذا الأسبوع في أبو ظبي بوساطة أمييكية بين مفاوضين روس وأوكرانيين، أسفرت عن أول عملية تبادل أسرى منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شملت 157 أسيرًا من كلا الطرفين.

وأكدت أوكرانيا استمرار الأعمال العدائية، بينما تتهم موسكو كييف باستهداف البنية التحتية للطاقة.