موجز أخبار الجمعة: المفاوضات الإيرانية الأميركية وملفات وقضايا أخرى حول العالم

تصدرت المفاوضات الإيرانية الأميركية المشهد الجمعة، ونستعرض أمامكم أدناه موجز أخبار العالم الجمعة في العديد من البلدان والملفات والقضايا البارزة.

جرت الجمعة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عُمان، في وقت تبقي واشنطن الخيار العسكري مطروحا، فيما تؤكد طهران أنها ستدافع عن نفسها في وجه "أي مطالب مسرفة أو مغامرات".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانتهت المفاوضات على أن تعقد جولة أخرى خلال الأيام المقبل، وأعلنت إيران أن المحادثات اقتصرت على الملف النووي، مشيرة إلى أن الأجواء "كانت إيجابية"، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأميركي.

باكستان

أسفر تفجير انتحاري استهدف مسجدا شيعيا في إسلام آباد عن مقتل 31 شخصا على الأقل، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية، فيما أفاد مصدر في الشرطة عن إصابة أكثر من 130 شخصا بجروح.

فرنسا ولبنان

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في بيروت مسألة دعم الجيش اللبناني لتمكينه من استكمال مهامه في نزع سلاح حزب الله، على وقع ضغوط أميركية وإسرائيلية تحاصر لبنان لتسريع هذا المسار.

لبنان وسورية

وقّع لبنان وسورية اتفاقية لتسليم نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم، في خطوة من شأنها أن تسهّل حلّ الملفات العالقة بين البلدين اللذين يؤكدان عزمهما فتح صفحة جديدة في علاقتهما.

محادثات نووية متعددة الأطراف؟

دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف تشمل الصين لوضع قيود جديدة على الأسلحة النووية، وذلك غداة انتهاء مفاعيل معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن الانتشار النووي.

وأعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا في أبو ظبي على ضرورة استئناف المحادثات النووية بينهما.

تركيا

أوقفت أجهزة الاستخبارات التركية شخصين للاشتباه بتجسسهما لحساب الموساد الإسرائيلي وتزويده بمعلومات ساعدته في تنفيذ اغتيالات، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

أسطول الحرية

تعتزم مجموعة ناشطين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا الوصول إلى غزة العام الماضي، تنظيم أسطول مساعدات بحرية جديد الشهر المقبل إلى القطاع المدمر والمحاصر، بحسب ما أفاد أحد أعضائها.

أوكرانيا

قتل شخصان في غارة جوية روسية بطائرة مسيرة ليلا استهدفت منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني.

روسيا

تعرّض ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية الروسية لإطلاق نار في مبنى سكني في موسكو، نُقل على إثره إلى المستشفى، بينما اتهمت السلطات أوكرانيا بالوقوف وراء محاولة اغتياله في خضم مباحثات لوضع حد للنزاع بين البلدين.

ولم يصدر أي تعليق من أوكرانيا التي سبق أن تبنت قتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في شباط/فبراير 2022.

من جهة أخرى، قال الكرملين إنّ المحادثات التي عُقدت هذا الأسبوع مع كييف في أبو ظبي برعاية أميركية بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، كانت "صعبة جدا" لكن بنّاءة، مؤكدا أنّها ستستمر.

أميركا وتهريب المخدرات

أعلن الجيش الأميركي الخميس مقتل شخصين يشتبه بتهريبهما المخدرات في ضربة جوية استهدفت زورقا في شرق المحيط الهادئ، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحملة التي تشنها واشنطن ضد "إرهابيي المخدرات" إلى 128 على الأقل.

ترامب يسيء لأوباما وزوجته

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مقطع فيديو يُروج لنظرية مؤامرة انتخابية، يُصوّر الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين، ما أثار استنكارا واسعا من شخصيات ديمقراطية.

واشنطن

عرض الرئيس الأميركي الإفراج عن تمويل فدرالي للبنى التحتية إذا دفع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ باتّجاه تغيير اسمي مطار رئيسي ومحطة قطارات ليحملا اسم ترامب.

كامالا هاريس

أعادت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس الخميس، تفعيل حساب تابع لحملتها الانتخابية الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تكهنات حول احتمال خوضها السباق مجددا إلى البيت الأبيض.

كوريا الجنوبية

أفادت مصادر دبلوماسية في سيول، بأن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بكوريا الجنوبية تعتزم منح استثناءات لمشاريع المساعدات الإنسانية في هذه الدولة النووية الفقيرة.

اليابان

تعيد اليابان تشغيل أكبر محطة للطاقة نووية في العالم الأسبوع المقبل بعدما أدى عطل في جهاز الإنذار إلى تعليق إعادة تشغيلها أول مرة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.

فضائح إبستين في فرنسا

استدعت الخارجية الفرنسية رئيس معهد العالم العربي في باريس ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق، جاك لانغ، لسؤاله عن علاقته بالمدان بجرائم جنسية جيفري ابستين، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة الخميس.

قنصليتان كندية وفرنسية في غرينلاند

تفتتح كندا وفرنسا قنصليتين في غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، في بادرة دعم قوية للحكومة المحلية، وسط محاولات الولايات المتحدة الحثيثة للسيطرة على الجزيرة القطبية الإستراتيجية.

صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة

أظهرت بيانات التجارة الخارجية لشهر كانون الأول/ديسمبر أن صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد العام الماضي على خلفية حملة الرئيس الأميركي الجمركية، فيما انخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.

أميركا وبوليفيا

تنسّق الولايات المتحدة وبوليفيا لإعادة تعيين سفيرين "في أقرب وقت ممكن" بعد قطيعة دبلوماسية دامت قرابة عقدين، بحسب ما قال وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو الخميس.

أستراليا وإندونيسيا

وقعت أستراليا وإندونيسيا معاهدة أمنية، تعزز التعاون بين الدولتين وتفسح المجال أمام إنشاء مرافق عسكرية في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

الصين

أعلن فندق "غراند أمبيرور" في ماكاو أنه اقتلع سبائك ذهب حقيقية كانت تزين أرضية مدخل بهوه الرئيسي وباعها مقابل نحو 13 مليون دولار أميركي، مستفيدا من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.