إردوغان: اتخذنا مع ملك الأردن قرارات مهمة لتعزيز علاقاتنا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إنه اتخذ مع ملك الأردن عبد الثاني قرارات مهمة من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، عقب تقليد الملك عبد الله الثاني الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي، وهي أرفع وسام في المملكة.

وأوضح إردوغان، أن تقليده هذه القلادة يعتبر دليلا ملموسا على الروابط التاريخية العميقة بين البلدين وشعبيهما. وأعرب عن إيمانه بأن هذه القلادة الاستثنائية ستعزز العلاقات الأخوية والودية الراسخة بين البلدين.

وقال "اتخذنا (السبت) خلال لقائنا مع ملك الأردن عبد الله الثاني قرارات مهمة من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين".

وأشار إلى توافقه مع الملك عبد الثاني على "ضرورة أن يسود السلام والهدوء والأمن والاستقرار في كل شبر من منطقتنا".

ولفت إلى أنه أعرب لملك الأردن عن تقديره لجهود المملكة في هذا الإطار، بصفته الوصي على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.

كما أعرب أردوغان عن أمله أن تعود النقاشات التي أجراها الطرفان التركي والأردني بالخير على البلدين والمنطقة.

من جهته، أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان، بأن الملك عبد الله شدد على "ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال زيادة تدفق المساعدات الإغاثية والبدء بجهود إعادة الإعمار".

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبدعم أميركي بدأت إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.

وفي وقت سابق السبت، استقبل أردوغان، العاهل الأردني بمراسم رسمية في قصر دولمة بهتشة. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، كما شارك فيه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.