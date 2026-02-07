النروج تتهم روسيا والصين بالسعى لتعزيز وجودهما في أرخبيل سفالبارد القطبي الخاضع لسيادتها

اعتبر رئيس جهاز الاستخبارات النرويجي، أندرياس ستينسونيس، في مؤتمر صحافي، أن "الكثير من أسس الأمن النرويجي تواجه تحديات، وعلينا أن نتقبل حقيقة أن النظام العالمي كما عرفناه يتهاوى".

في حين ينشغل العالم بغرينلاند، أفاد تقرير للاستخبارات العسكرية النرويجية، الجمعة، بأن روسيا والصين تسعيان لتعزيز وجودهما في أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب الشمالي.

وفي التقرير، الذي يتضمن تقييماً سنوياً للتهديدات، ذكر جهاز الاستخبارات النرويجي أنه: "من وجهة نظر موسكو، فإن الموقع الاستراتيجي لسفالبارد يحتم على روسيا الحفاظ على وجود لها هناك".

وأشار التقرير إلى ثاني أكبر بلدة في سفالبارد، وهي مستوطنة بارينتسبورغ لتعدين الفحم، التي يسكنها مواطنون روس بالكامل تقريباً.

وأضاف: "هناك مؤشرات على سعي الكرملين لتقليل اعتماد مستوطنة بارينتسبورغ على البنية التحتية النرويجية للإمداد والنقل"، محذراً من أن الزيارات المنتظمة للسفن الروسية إلى ميناء بارينتسبورغ تُعد خطوة متعمدة في هذا الاتجاه.

كما توقع التقرير أيضاً أن تعمل بكين على تعزيز وجودها في سفالبارد، في إطار ترسيخ دورها في القطب الشمالي.

وقال إن الوجود الصيني بات أكثر وضوحاً في القطب الشمالي، ففي عام 2025 عملت خمس سفن أبحاث صينية في المحيط المتجمد الشمالي، مقارنة بثلاث سفن عام 2024، وسفينة واحدة في السنوات السابقة.

كما لفت التقرير إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند "قد تخدم المصالح الروسية والصينية على حد سواء".

واعتبر رئيس جهاز الاستخبارات النرويجي، أندرياس ستينسونيس، في مؤتمر صحافي، أن "الكثير من أسس الأمن النرويجي تواجه تحديات، وعلينا أن نتقبل حقيقة أن النظام العالمي كما عرفناه يتهاوى".

وقال وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك، في المؤتمر إن "عام 2026، حتى الآن، يتسم بغموض كبير"، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة في ضم غرينلاند.

وقد أدت تهديدات ترامب بالسيطرة على غرينلاند، الشهر الماضي، إلى غرق حلف الناتو، الذي تعد النرويج عضواً فيه، في أعمق أزماته منذ سنوات.

وقال ساندفيك: "لا شك أن العلاقات عبر المحيط الأطلسي باتت أكثر تقلباً".

وفي المؤتمر الصحافي نفسه، رأى ستينسونيس أن تصرفات واشنطن أثرت على طريقة تفكير موسكو وبكين.

وقال للصحافيين إنه، من وجهة نظر بكين وموسكو، "الوحدة الغربية بدأت بالتشقق، وهما تريان فرصاً كبيرة لتعزيز نفوذهما وتأمين سيطرتهما على المناطق المجاورة".