باكستان: ارتفاع حصيلة تفجير "داعش" في مسجد إلى 36 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير تنظيم "داعش" في مسجد بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، إلى 36 قتيلا.

من مكان وقوع الهجوم (Gettyimages)

أعلنت باكستان، السبت، أن حصيلة القتلى جراء التفجير في مسجد بالعاصمة إسلام آباد خلال صلاة الجمعة، ارتفعت إلى 36 شخصا.

جاء ذلك في بيان لمعهد العلوم الطبية الباكستاني، وفقا لصحيفة "داون"، أوضح فيه ارتفاع الحصيلة إلى 36 قتيلا، بينما لا تزال حالات بعض المصابين حرجة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر (لم تسمها)، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وأنه سافر عدة مرات إلى أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم بعد ساعات على وقوعه.

وكانت آخر حصيلة قد أفادت بمقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 169 آخرين، جراء تفجير استهدف مسجد الإمام برقة الشيعي في إسلام أباد خلال إقامة صلاة الجمعة.

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن الانفجار سببه "هجوم انتحاري".

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في تدوينة عبر منصة شركة "إكس"، إن قوات الأمن ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية التفجير الإرهابي وذلك في عمليات بمنطقتي بيشاور ونوشيرا في إقليم خيبر بختونخوا.

وأضافت أن "تكشف الأدلة أن تنظيم ’داعش’ في أفغانستان هو من قام بالتخطيط والتدريب وتوجيه الهجوم".