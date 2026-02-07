عراقجي: ما يجري في غزة إبادة متعمدة ويجب محاسبة إسرائيل دوليًا

تابع عراقجي أن توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب، بحسب وصفه، إضعاف بقية دولها ومنحها حرية استخدام القوة، معتبرًا أن ما يجري "ليس حالة دفاع بل محاولة لجعل إسرائيل تشعر بالهيمنة على الآخرين".

أدلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، بسلسلة تصريحات تناول فيها ممارسات الاحتلال في غزة وانعكاسات ذلك على المنطقة والنظام الدولي، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمثل معيارًا لمدى فاعلية القانون الدولي.

وقال إن القضية الفلسطينية "ليست قضية كباقي القضايا، بل هي بوصلة لمدى فاعلية القانون الدولي"، معتبرًا أن ما يجري في قطاع غزة "ليس حربًا ولا نزاعًا بين أطراف متكافئة، بل تدمير متعمد للحياة المدنية وإبادة".

وأضاف أن ما يتعرض له الفلسطينيون "يمثل فشلًا أخلاقيًا لكل من يشاهد ويرضى بهذه الانتهاكات"، مشيرًا إلى أن الحصانة التي مُنحت لإسرائيل "أضرت بالنظام القضائي الدولي".

وأكد أن ما قامت به إسرائيل كان له أثر مباشر في زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، محذرًا من أن حسم قضية غزة عبر "الطرد والاحتلال والتدمير" سيجعل الضفة الغربية "التالية بهذا المسار".

وتابع أن توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب، بحسب وصفه، إضعاف بقية دولها ومنحها حرية استخدام القوة، معتبرًا أن ما يجري "ليس حالة دفاع بل محاولة لجعل إسرائيل تشعر بالهيمنة على الآخرين".

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفرض عقوبات على إسرائيل، مطالبًا المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال والعمل على تأسيس دولة فلسطينية.

كما شدد على ضرورة أن يعمل العالمان العربي والإسلامي للحيلولة دون إعادة صياغة الأوضاع في المنطقة بالقوة.