مظاهرات في تونس وتركيا وألمانيا والسويد وفرنسا دعما للفلسطينيين وضد خروقات إسرائيل في غزة

شهدت هذه الدول مظاهرات مندّدة بالعدوان الإسرائيلي المستمرّ على غزّة، رغم وقف إطلاق النار. دعت إليها منظّمات مدنيّة وإنسانيّة، طالب المتظاهرون بتحرّكات فوريّة لإجبار إسرائيل على وقف خروقاتها للاتّفاق، وإدخالها المساعدات الإنسانيّة الضروريّة إلى غزّة.

نُظّمت في العواصم أنقرة وتونس وبرلين وستوكهولم وباريس، السبت، مظاهرات منددة بخروقات إسرائيل المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومطالبة بوقف حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتضمنت مظاهرة باريس أيضًا شعارات داعمة لشعبَي السودان وفنزويلا.

أنقرة

نظّمت "منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين"، مظاهرة مندّدة بخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. احتشد خلالها المتظاهرون أمام السفارة الأميركية في العاصمة التركية، ورددوا هتافات ضد لإسرائيل.

وأدلى الناطق باسم المنصة، عزيز أوغوزهان قرامان ببيان صحافي، أشار فيه إلى أنّ غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي منذ 20 عامًا، تعاني من هجمات إسرائيلية متواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولفت قرامان إلى أنّ إسرائيل تواصل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي انتهك الاتفاق 1520 مرة. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية التي خرقت الاتفاق عن استشهاد 566 فلسطينيًّا، وإصابة 1418 شخصًا. وخلال فترة وقف إطلاق النار دمرت إسرائيل 221 منزلًا".

وأكّد أنّ وقف إطلاق النار في غزة يجب ألا يؤدي إلى نسيان الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، داعيًا أصحاب الضمائر الحية في العالم إلى الاستمرار في رفع أصواتهم ضد الاحتلال.

تونس

وفي تونس العاصمة، شارك العشرات في الفعالية التي نُظمت تحت عنوان "وقفة غضب ضد استمرار العدوان"، دعا إليها ناشطون من جمعيات ومنظمات على غرار "التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني"، و"تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، و"الشبكة التونسية لمناهضة التطبيع".

وقال رئيس جمعية "أنصار فلسطين"، مراد اليعقوبي، إنّ "وقفة اليوم هي استجابة للنداء الذي وجّهته حركة حماس لكل الأحرار من العرب، والمسلمين، وفي كل العالم بجعل أيام الجمعة والسبت والأحد انتفاضة، ومظاهرات متواصلة من أجل التذكير بمأساة غزة".

وأضاف اليعقوبي أنّ "الحصار على غزة لا يزال متواصلًا، والإبادة مستمرة".

وأكّد على "ضرورة مواصلة التونسيين مساندة غزة، لأنّها تتعرض لإبادة جماعية متواصلة، واستجابة لنداء حركة حماس، ومساندة فلسطين، وتنديدًا بالجريمة التي ترتكبها إسرائيل ضدها".

وقال "هدفنا حثّ، وتوعية التونسيين بأهمية الحق الفلسطيني، وأنّه حق عربي، وإسلامي يجب على الجميع التذكير به".

وشدّد على أنّه "يجب عدم الاستخفاف بكل أشكال الدعم للقضية، عبر التظاهر، أو إرسال المساعدات الإنسانية، والمالية لغزة، أو المقاطعة، ويجب ألا نتخلف عن ركب الدعم للفلسطينيين".

وخلال الوقفة، ردّد المحتجون التونسيون الذين حملوا الأعلام الفلسطينية شعارات من بينها: "لبيك لبيك يا أقصى"، و"غزة تنادي حاصروني وجوعوا أولادي"، و"غزة غرقت، غزة جاعت يا أحبابي".

وكانت حركة حماس قد دعت إلى حراك عالمي متواصل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف العدوان على قطاع غزة، والالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وبدء الإغاثة، وإعادة الإعمار.

برلين

وفي العاصمة الألمانية، رفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات تطالب بوقف الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وبالحرية للشعب الفلسطيني.

وأعربوا عن استنكارهم للدعم الذي تقدمه السلطات الألمانية لإسرائيل، وخاصة في مجال التسليح، رغم الجرائم التي ترتكبها في فلسطين.

وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، تدخلت قوات الشرطة الألمانية لفض المتظاهرين في ساحة "ليوبولد"، واعتقلت ما لا يقل عن 4 أشخاص.

ستوكهولم

وفي العاصمة السويدية، تظاهر مئات الأشخاص الداعمين لفلسطين، احتجاجًا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أنّ مئات من أنصار فلسطين تجمّعوا في ساحة "أودنبلان" وسط ستوكهولم، بدعوة من منظمات المجتمع المدني.

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم إزاء هجمات إسرائيل على غزة، في خرق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

كما استنكر المتظاهرون القيود، والعراقيل التي تضعها القوات الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.

وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون إلى مبنى البرلمان السويدي، رافعين لافتات كُتبت عليها عبارات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في القطاع.

باريس

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة للتضامن مع شعوب فلسطين، والسودان، وفنزويلا في وجه "التمييز والقمع".

وجاءت المظاهرة استجابة لنداء جمعيات ومنظمات، شارك فيها مئات المتظاهرين تعبيرًا عن احتجاجهم على "التمييز والقمع"، الذي يتعرض له شعوب تلك الدول.

وأكّد المتظاهرون تضامنهم مع شعوب فلسطين، والسودان، وفنزويلا، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "قاطعوا إسرائيل"، مع حملهم أعلام فلسطين وفنزويلا.

وتأتي الخروقات الإسرائيلية رغم إعلان الإدارة الأميركية، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و27 شهيدًا، و171 ألفًا و561 مصابًا. كما خلّفت دمارًا هائلًا في 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.