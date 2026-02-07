موجز أخبار السبت: إيران تتمسك بالتخصيب واحتجاجات مرتقبة بأستراليا خلال زيارة هرتسوغ وفضائح إبستين

أكدت إيران غداة مفاوضاتها مع أميركا أن تخصيب اليورانيوم هو "حق غير قابل للتصرف"، فيما تستعد أستراليا لاحتجاجات مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا البارزة نستعرضها أدناه ضمن موجز أخبار العالم السبت.

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، عن أمله في استئناف سريع للمفاوضات مع الولايات المتحدة، محذرا في الوقت نفسه من أنّ بلاده مستعدة لضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم أميركي.

وقال عراقجي إن برنامج إيران الصاروخي "غير قابل للتفاوض" في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأكد أن تخصيب اليورانيوم هو بالنسبة لإيران "حقٌّ غير قابل للتصرف"، لكنه قال إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق "مُطمْئِن" مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة.

وانتقد عراقجي السبت "عقيدة الهيمنة" التي قال إنّها تسمح لإسرائيل بتوسيع ترسانتها العسكرية بينما تضغط على دول أخرى في المنطقة لنزع سلاحها.

وقال إن المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة الجمعة في مسقط كانت "غير مباشرة"، لكنه صافح خلالها الوفد الأميركي.

ومن جهته وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا ينص على فرض تعرفات جمركية إضافية على الدول التي تواصل التجارة مع إيران، وذلك بعدما أشاد بمحادثات "جيدة جدا" معها.

سورية والسعودية

وقعّت سورية والسعودية السبت سلسلة اتفاقات من بينها اتفاقية تأسيس شركة طيران مشتركة، في حفل في دمشق، وأخرى شملت الاتصالات في بلد لا تزال بنيته التحتية تعاني من آثار 14 عاما من النزاع.

العراق و"داعش"

تسلّم العراق حتى الآن 2225 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في سورية، والذين بدأ الجيش الأميركي الشهر الماضي نقلهم، حسبما قال مسؤول عراقي السبت.

أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن تريد وقف الحرب بين بلاده وروسيا بحلول حزيران/يونيو، ودعت الطرفين لإجراء مفاوضات الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وشنت روسيا هجوما كبيرا على شبكة الطاقة الأوكرانية تسبب بانقطاع الكهرباء عن جزء كبير من البلاد، بحسب ما أفادت شركة تشغيل الكهرباء السبت.

أستراليا وزيارة هرتسوغ

دعت السلطات الأسترالية السبت إلى الهدوء قبل تظاهرات مقررة خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الأسبوع المقبل للتعزية بقتلى عملية إطلاق النار الجماعية على شاطئ بونداي خلال احتفال بعيد يهودي، متعهّدة باتخاذ إجراءات حازمة.

اتهام أميركي بتهديد نائب ترامب بالقتل

أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة، أن هيئة محلفين فدرالية كبرى وجّهت لرجل يبلغ من العمر 33 عاما تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أثناء زيارته لولاية أوهايو في كانون الثاني/يناير.

فضائح إبستين

يطالب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري بجلسة علنية للإدلاء بشهادتيهما أمام الكونغرس بشأن علاقتهما بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك لمنع الجمهوريين من تسييس القضية.

وفي القضية ذاتها، تتصاعد الضغوط على وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ للاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، مع استدعائه إلى وزارة الخارجية وفتح النيابة العامة الوطنية المالية تحقيق في حقه وفي حق ابنته على خلفية صلاته بإبستين.

أميركا وبوليفيا

تعتزم الحكومة البوليفية الجديدة استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع واشنطن "في أقرب وقت" بعد انقطاع لنحو عقدين من الزمن، بحسب ما صرح وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو.

منصة تحول بالخطأ أكثر من 40 مليار دولار من البيتكوين لمستخدميها

اعتذرت منصة تداول العملات الرقمية "بيثامب" السبت بعد أن حوّلت بالخطأ ما قيمته أكثر من 40 مليار دولار من البيتكوين إلى مستخدميها، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في سعر العملة على المنصة.