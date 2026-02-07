هجوم روسي كبير على شبكة الطاقة الأوكرانية

يتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة عمدا، ما يتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي، ويترك آلاف الناس من دون تدفئة في درجات حرارة أدنى بكثير من الصفر.

شنت روسيا هجوما كبيرا على شبكة الطاقة الأوكرانية، تسبب بانقطاع الكهرباء عن جزء كبير من البلاد، بحسب ما أفادت شركة تشغيل الكهرباء، السبت.

وتواصل روسيا هجماتها على أوكرانيا، على الرغم من إجراء البلدين محادثات بوساطة أميركية لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات.

وقالت شركة "أوكرينيرغو" على "تلغرام"، إنّ "روسيا تشنّ هجوما جديدا واسع النطاق على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية"، مضيفة أنه "نظرا للأضرار التي ألحقها العدو، تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق".

وأشارت إلى أنّ "الهجوم لا يزال مستمرا، وستبدأ أعمال الصيانة حالما يسمح الوضع الأمني بذلك".

من جانبه، أعلن الجيش البولندي أنه نشر طائرات لحماية مجاله الجوي، كما هو الحال غالبا لدى حدوث قصف روسي على غرب أوكرانيا.

وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المفاوضات، برعاية أميركية، في أبو ظبي منذ كانون الثاني/يناير.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات، التي عقدت يومي الأربعاء والخميس، من دون الإعلان عن أي تقدم في القضايا الرئيسية، لا سيما قضية الأراضي الشائكة، لكن تبادل الطرفان عشرات الجنود الأسرى في اليوم ذاته.

واتهمت موسكو كييف بتدبير محاولة اغتيال جنرال في الاستخبارات العسكرية الروسية، الجمعة، ما أسفر عن إصابته، ولم تصدر كييف أي تعليق.