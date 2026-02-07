وزير خارجية الدانمارك: موقفنا تعزز بشأن غرينلاند لكن الأزمة قائمة

أشار وزير الخارجيّة إلى أنّ الأطراف لم تتوصّل إلى حلّ بشأن غرينلاند، لكن أكّد زوال تهديدات ترامب بالعمل العسكريّ للاستحواذ على الجزيرة، واتّفاق الأطراف على السعي إلى حلّ الأزمة بالحوار.

صرّح وزير خارجية الدانمارك، السبت، بأنّ موقف بلاده تعزّز إزاء رغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في ضمّ إقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي، لكنه شدّد أنّ الأزمة لا تزال قائمة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

قال وزير الخارجية الدانماركي، لارس لوك راسموسن للصحافيين في نوك، عاصمة غرينلاند "لم نخرج من الأزمة بعد، ولم نتوصّل إلى حلّ حتى الآن"، وأضاف "نحن الآن في وضع أفضل بكثير مقارنة بما كنّا عليه قبل بضعة أسابيع".

وتابع قائلًا "لا توجد تهديدات مطروحة، ولا توجد حرب تجاريّة مع أوروبا"، مصرّحًا بأنّ كل الأطراف اتفقوا على ضرورة حلّ الموقف "بطريقة دبلوماسية طبيعية".

منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أكّد ترامب مرارًا حاجة واشنطن إلى السيطرة على الجزيرة الإستراتيجية، لأسباب تتّصل بالأمن القوميّ.

إلّا أنّه تراجع الشهر الماضي عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند، بعد الاتّفاق على "إطار عمل" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته.

وقد أُنشئ فريق عمل مشترك بين الولايات المتحدة، والدانمارك، وغرينلاند لمناقشة مخاوف واشنطن الأمنيّة، من دون أن تُكشف التفاصيل علنًا.

وصرّحت وزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت التي تحدثت إلى جانب لوك راسموسن، بترحيبها ببدء "حواء مباشر" بين الأطراف الثلاثة، وأضافت أنّ المحادثات اتّسمت بالاحترام.

وقالت "لكنّنا لم نصل بعد إلى حيث نريد أن نكون"، مشيرة إلى أنّه "من السابق لأوانه" تحديد مآل المحادثات.

وأعلنت الدانمارك وغرينلاند أنّهما تشاركان مخاوف ترامب الأمنيّة، لكنّهما شدّدتا على أنّ السيادة، والسلامة الإقليمية تمثّلان "خطًّا أحمر".

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان يُحترم ذلك في المحادثات، امتنع وزير الخارجية الدنماركي عن "الخوض في تفاصيل" المناقشات الجارية، لكنّه أكّد أنّ هذا الخطّ الأحمر قد حُدّد "بوضوح تامّ" قبل بدء المحادثات.

وتابع لوك راسموسن "لذا أعدّ ذلك علامة واضحة على أنّه من الممكن إيجاد حلّ، مع احترام هذه الخطوط الحمراء في الوقت نفسه".