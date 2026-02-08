الرئيس الإيراني: المحادثات مع واشنطن "خطوة إلى الأمام" ونرفض لغة الضغط

تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تؤكد التمسك بالحوار كمسار سياسي، وربط أي تفاهم نووي بحقوق إيران المنصوص عليها دوليًا، مع رفض واضح لسياسات الضغط والتهديد.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن المحادثات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة، شكّلت "خطوة إلى الأمام"، مشددا على أن الحوار يشكّل الخيار الإستراتيجي لطهران في معالجة القضايا العالقة.

وأضاف بزشكيان أن "الحوار كان دائمًا نهجنا لحل القضايا بالطرق السلمية"، مشيرا إلى أن موقف بلاده من الملف النووي يستند إلى "الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وشدد الرئيس الإيراني، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي في "إكس"، على أن الشعب الإيراني "لا يقبل لغة الإكراه أو التهديد".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"، وذلك بعد يومين من محادثات بشأن الملف النووي مع واشنطن استضافتها سلطنة عُمان.

وأكد عراقجي، خلال منتدى في طهران، أن "إيران دفعت ثمنا باهظا لبرنامجها النووي السلمي ولتخصيب اليورانيوم".

وأضاف الوزير الإيراني الذي التقى بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في مسقط، الجمعة، "لماذا نُصرّ بشدة على تخصيب اليورانيوم ونرفض التخلي عنه حتى لو فُرضت علينا الحرب؟ لأنه لا يحق لأحد أن يُملي علينا أفعالنا".

وشدد عراقجي على أن الحشد العسكري الأميركي في الخليج، والذي يهدف إلى الضغط على إيران، "لا يُخيفنا"، وذلك وسط توتر مع واشنطن بشأن البرنامج النووي.

وقال عراقجي غداة زيارة مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" في منطقة الخليج "حشدهم العسكري في المنطقة لا يُخيفنا".

وأضاف الوزير الإيراني خلال منتدى في طهران "نحن أمّة دبلوماسية، ونحن أيضا أمّة حرب، لكن ذلك لا يعني أننا نسعى إلى الحرب".

وأكد عراقجي أن المحادثات التي عُقدت في مسقط، الجمعة، تناولت الملف النووي فقط، مؤكدًا أن استمرار المفاوضات يبقى مشروطًا بوجود جدية حقيقية لدى الطرف الآخر.

وأوضح عراقجي أن قبول الطرف المقابل بمسألة تخصيب اليورانيوم يُعد أساس المفاوضات وجوهرها، مشددًا على أن إيران تسعى إلى التوصل لاتفاق "عادل وشامل" يراعي حقوقها ومطالبها.

ونفى وزير الخارجية الإيراني حدوث لقاء مع المبعوث الأميركي ويتكوف، موضحًا أن ما جرى اقتصر على "إلقاء تحية متبادلة فقط"، دون عقد أي اجتماع أو مباحثات ثنائية.

وأضاف عراقجي أن مضمون المفاوضات هو العنصر الأهم، فيما لا يشكل شكلها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مسألة حاسمة، معتبرًا أن التفاوض غير المباشر لا يمنع إمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر.

وأوضح أن لدى طهران شكوك حول جدية الولايات المتحدة في مواصلة المفاوضات معها في شأن برنامجها النووي.

واعتبر عراقجي أن "فرض عقوبات جديدة (على إيران) وبعض التحركات العسكرية تثير شكوكا في جدية الطرف الآخر واستعداده لإجراء مفاوضات فعلية"، لافتا الى أن بلاده "ستقيّم مجمل المؤشرات وتتخذ قرارا بالنسبة إلى مواصلة المفاوضات".