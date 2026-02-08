ترامب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد لقاء في مارالاغو ويؤكد شراكة أمنية واقتصادية

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الهندوراسي نصري عصفورة، عقب لقاء جمعهما في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، مؤكّدًا تقارب القيم وبحث تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، بنظيره الهندوراسي نصري عصفورة، عقب اجتماع جمعهما في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، مشيرًا إلى تقارب في القيم وتفاهمات في مجالي الأمن والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان عصفورة، رجل الأعمال المحافظ والرئيس السابق لبلدية تيغوسيغالبا، قد تولّى رئاسة هندوراس الأسبوع الماضي بعد فوزه في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، بدعم علني من ترامب. وسبق للرئيس الأميركي أن لوّح بقطع المساعدات عن البلاد في حال خسارة عصفورة للانتخابات.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إنه عقد "اجتماعًا مهمًا جدًا" مع عصفورة، معتبرًا أن دعمه كان عاملًا حاسمًا في فوزه، ومؤكدًا أن الطرفين يتشاركان "قيمًا تضع أميركا أولًا"، إلى جانب شراكة وثيقة في المجال الأمني. وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا ملفات الاستثمار والتجارة.

ومن المقرر أن يعقد عصفورة مؤتمرًا صحافيًا، اليوم الأحد، لعرض نتائج محادثاته مع ترامب.

وكان الرئيس الهندوراسي قد التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أعلن الجانبان حينها نيتهما العمل على إبرام اتفاق تجارة حرة.

ويعزز فوز عصفورة حضور حلفاء ترامب في أميركا اللاتينية، في سياق تحولات سياسية شهدت صعود محافظين ركزوا حملاتهم على مكافحة الجريمة والفساد، في مقابل تراجع قوى يسارية في عدد من دول المنطقة. كما تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط تمارسها واشنطن على دول الجوار لاختيار شراكات أوثق معها بدل التوجّه نحو بكين.