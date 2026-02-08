ثمانية ضحايا جرّاء انفجار بمصنع في شمال الصين

عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في شركة جيابنغ للتكنولوجيا الحيوية في مقاطعة شانشي، على مسافة نحو 400 كيلومتر غرب بكين، بلغ ثمانية بالإضافة إلى شخص مفقود.

ارتفع عدد قتلى انفجار وقع أمس، السبت، في مصنع للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، من سبعة إلى ثمانية أشخاص وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في شركة جيابنغ للتكنولوجيا الحيوية في مقاطعة شانشي، على مسافة نحو 400 كيلومتر غرب بكين، بلغ سبعة بالإضافة إلى شخص مفقود.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بأن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، مضيفة أنه تم احتجاز الممثل القانوني للشركة.

وأشارت شينخوا إلى أن عمليات المسح لا تزال متواصلة في الموقع، لافتة إلى أن المراسلين لاحظوا تصاعد دخان أصفر داكن من موقع الانفجار.

ووقع الانفجار في وقت مبكر من صباح السبت، ويجري التحقيق في أسبابه.

وغالبا ما تحصل حوادث صناعية في الصين نتيجة لعدم التزام معايير السلامة.

وفي أواخر كانون الثاني/ يناير، أسفر انفجار في مصنع للصلب في مقاطعة منغوليا الداخلية المجاورة عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.