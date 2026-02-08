موجز أنباء العالم الأحد: إيران واليورانيوم وحماس وسلاحها

قال عراقجي إن لدى طهران شكوكا حول جدية الولايات المتحدة في مواصلة المفاوضات معها في شأن برنامجها النووي، علما أن أي موعد لاستئناف المباحثات لم يُعلن بعد.

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، "حتى لو فُرضت علينا الحرب" مع الولايات المتحدة، التي تواصل نشر حشود عسكريّة في المنطقة.

وقال عراقجي إن لدى طهران شكوكا حول جدية الولايات المتحدة في مواصلة المفاوضات معها في شأن برنامجها النووي، علما أن أي موعد لاستئناف المباحثات لم يُعلن بعد.

وأضاف أن الحشد العسكري الأميركي في الخليج، والذي يهدف إلى الضغط على إيران، "لا يُخيفنا".

الدوحة

جدّد القيادي في حماس، خالد مشعل، الأحد، طرح الحركة في شأن سلاحها، القاضي بـ"عدم استعراضه"، مضيفا أنها لن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، الذي ينصّ على نزع سلاحها وتشكيل لجنة دولية لحكم القطاع.

دمشق

قضى ثلاثة أشخاص، بينهم متطوعة في الهلال الأحمر السوري، نتيجة سيول ضربت مناطق في شمال وغرب سورية، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت كذلك بنزوح عشرات العائلات من المناطق المتضررة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الأحد.

جنيف

أفادت منظمة الصحة العالمية، الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

لشبونة

يدلي البرتغاليون بأصواتهم، الأحد، في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، يتنافس فيها المرشح الأوفر حظا، الاشتراكي أنتونيو جوزيه سيغورو، مع زعيم اليمين المتطرف أندريه فينتورا، الذي أصبح حزبه، في بضع سنوات، ثاني قوة في البلاد.

مدريد

شهدت إسبانيا، الأحد، أمطارا أقل كثافة، بعدما ضربت العاصفة مارتا شبه الجزيرة الإيبيرية، السبت، وأعلنت حال الإنذار البرتقالية فقط في بعض المقاطعات.

موسكو

أعلن جهاز الأمن الروسي (إف إس بي)، الأحد، أن المشتبه بتنفيذه محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع في موسكو، نُسبت إلى أوكرانيا، أوقف في دبي، وسُلّم لروسيا عقب فراره إلى الإمارات.

بوخارست

أعلن الرئيس الروماني، نيكوسور دان، الأحد، على فيسبوك، أنه تلقى دعوة لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"، الذي شكّله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

أديس أبابا

حضت إثيوبيا جارتها إريتريا على "سحب قواتها فورا" من أراضيها، منددة بـ"عمليات توغل" لقوات أسمرة، وقيامها بـ"مناورات عسكرية مشتركة" مع متمردين يقاتلون الحكومة الفدرالية، وسط مناخ يزداد توترا بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي.

باريس/ نيودلهي

وافقت الحكومة الفرنسية، الأحد، على استقالة الوزير الأسبق، جاك لانغ، من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، بعد كشف صلته بالمتمول جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

من جهته، أكد مكتب الزعيم الروحي البوذي المنفي، الدالاي لاما، الأحد، أنه لم يلتق قط رجل الأعمال الأميركي الراحل، جيفري إبستين، بعدما تحدثت وسائل إعلام صينيّة عن صلة بينهما.

طوكيو

يتجه حزب رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، المحافظة المعروفة بمواقفها الرافضة للهجرة، إلى استعادة أغلبيته البرلمانية، إثر الانتخابات المبكرة التي أقيمت، الأحد، على ما تظهر تقديرات نشرتها وسائل إعلام يابانية.

بانكوك

توجه التايلانديون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، لاختيار مرشحيهم المفضلين بين الإصلاحيين الحاكمين والمحافظين، وذلك في انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد بعد فترة من عدم الاستقرار، اتسمت بتراجع نفوذ عائلة تاكسين شيناواترا.

بوتراجايا (ماليزيا)

تعهّدت الهند وماليزيا، الأحد، تعميق شراكتهما في مجال أشباه الموصلات، في إطار سعي البلدين الجارين لتطوير علاقاتهما التجارية والأمنية، أثناء زيارة يقوم بها حاليا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.