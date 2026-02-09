إيران تبدي استعدادها لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عنها

ربطت إيران إمكانية تخفيف تخصيب اليورانيوم برفع كل العقوبات عنها، فيما تحدث عراقجي عن "انعدام عميق في الثقة" مع الولايات المتحدة، ودعا خامنئي الإيرانيين إلى "الصمود" في مواجهة الضغوط الخارجية.

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الإثنين، بأن طهران مستعدة لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعد استئناف المحادثات مع واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا" إنه "ردا على سؤال بشأن إمكانية تخفيف اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%... قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الأمر يعتمد على مسألة إن كان سيتم رفع جميع العقوبات مقابل ذلك"، من دون تحديد إن كان ذلك يشمل جميع العقوبات المفروضة على إيران أو تلك التي تفرضها الولايات المتحدة فقط.

يعني تخفيف اليورانيوم خلطه مع مكونات تخفف مستوى التخصيب لمنع تجاوز المنتج النهائي عتبة التخصيب المحددة.

عراقجي يتحدث عن "انعدام عميق في الثقة" مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين، إن "انعدام الثقة لا يزال عميقا" بين إيران والولايات المتحدة، رغم استئناف المحادثات الأسبوع الماضي بين البلدين في سلطنة عُمان.

وقال عراقجي خلال اجتماع للسفراء في طهران "نريد مفاوضات جادة للوصول إلى نتيجة، شرط أن يُبدي الطرف الآخر الجدية نفسها وأن يكون مستعدا لمفاوضات بنّاءة".

وأضاف الوزير الذي يترأس الوفد الإيراني في المحادثات الحالية "للأسف، لا يزال انعدام الثقة عميقا بسبب سلوك الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة".

خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود" في مواجهة الضغوط الخارجية

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الإثنين، مواطنيه إلى "الصمود" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وفي ظل التوتر مع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي "منذ عام 1979، سعت القوى الأجنبية على الدوام للعودة إلى الوضع السابق"، عندما كانت تحكم إيران أسرة بهلوي التي أسقطتها الثورة الإسلامية.

وأضاف "قوة الأمة لا تكمن في صواريخها وطائراتها فحسب، بل في إرادتها وصمود شعبها"، داعيا الإيرانيين إلى "إحباط مخططات العدو".

السلطات الإيرانية تعتقل أربع شخصيات من التيار الإصلاحي

أوقفت السلطات الإيرانية خلال الساعات الماضية أربع شخصيات من التيار الإصلاحي أبدوا تعاطفا مع المحتجين خلال التظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت في نهاية العام الماضي واعتُبرت من أكبر التحدّيات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية في تاريخها.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني الأحد المتحدث باسم الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي جواد إمام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الإثنين.

وقاد إمام في العام 2009 حملة المرشح للرئاسة مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق والشخصية البارزة في المعارضة الإيرانية.

ووسط اتهامات بتزوير الانتخابات، أدّت هزيمة موسوي أمام الرئيس المتشدّد محمود أحمدي نجاد حينها إلى اندلاع "الحركة الخضراء" التي قُمعت بالقوة. ويخضع موسوي للإقامة الجبرية منذ شباط/ فبراير 2011.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الأحد بتوقيف ثلاث شخصيات أخرى من الإصلاحيين، بينهم آذر منصوري التي تقود الائتلاف منذ عام 2023، وقد شغلت منصب مستشارة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. وكانت قد أعربت عن دعمها للمتظاهرين.

وشهدت إيران في نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام حركة احتجاجات واسعة بدأت للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي وتطورت إلى الدعوة إلى سقوط الحكم الديني.

كما تمّ اعتقال الناشط السياسي حسين كروبي، وفق ما ذكر محاميه محمد جليليان لصحيفة "اعتماد". وهو نجل مهدي كروبي الذي قاد "الحركة الخضراء" والذي خضع لإقامة جبرية على مدى سنوات طويلة.

وبين المعتقلين أيضا العضو السابق في البرلمان إبراهيم أصغرزاده والمسؤول السابق في وزارة الخارجية محسن أمين زاده.

وأكّدت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية حصول اعتقالات الأحد، من دون ذكر أسماء.

وقالت الوكالة إن هذه الاعتقالات جاءت عقب "تحقيق في أنشطة بعض العناصر السياسية البارزة الداعمة" لإسرائيل والولايات المتحدة.

وشهدت الأيام الأخيرة اعتقال عدد من النشطاء البارزين الذين وقّعوا على بيان ينتقد السلطات بعد قمع الاحتجاجات. ومن بينهم نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023 والموقوفة منذ كانون الأول/ ديسمبر.

وأصدرت محكمة إيرانية السبت حكما بسجن الناشطة الحقوقية ستة أعوام.

وفيما يعتبر محللون وخبراء أن الاحتجاجات الشعبية مثّلت تحديا كبيرا لإيران قبل أن تتعافى من تداعيات حرب استمرّت 12 يوما في حزيران/ يونيو الماضي مع إسرائيل، وتخللتها أيضا ضربات أميركية على مواقع نووية إيرانية، يبدو واضحا أن الجمهورية الإسلامية تعمل على تبديد هذا الانطباع وتتمسّك بثوابتها في كل الملفات.

وأجرت إيران جولة محادثات الأسبوع الماضي في سلطنة عمان مع وفد أميركي ركّزت على ملفها النووي. وتتهم واشنطن وإسرائيل إيران بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران.

وأعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الإثنين أنه سيتوجه الثلاثاء على رأس وفد إلى سلطنة عُمان.

في المقابل، لم تعلّق واشنطن خلال اليومين الماضيين على جولة المحادثات مع إيران.

ورغم مواصلة السلطات الإيرانية حملة القمع في الداخل، لم يصدر أي تعليق أميركي على ذلك، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر بعد بدء الاحتجاجات من إمكانية التدخل لوقف قتل المدنيين.

وترفض إيران أن تشمل المحادثات مع الولايات المتحدة مواضيع غير برنامجها النووي، وتؤكد حقها في برنامج نووي سلمي. أما الولايات المتحدة التي نشرت قوة بحريّة كبيرة في الخليج مهدّدة بتدخل عسكري في إيران، فتطالب باتفاق أوسع يشمل بندين إضافيين: الحدّ من القدرة الصاروخية الإيرانية ووقف دعم طهران حركات مسلحة.

وتدعو إسرائيل لعدم التهاون في هذين البندين. ولهذه الغاية، يتوجه رئيس حكومتها الأربعاء إلى واشنطن، بحسب ما أفاد مكتبه السبت.

وذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية التي تتابع أخبار إيران وتتخّذ من الولايات المتحدة مقرّا، أنها وثّقت حتى الآن مقتل 6961 شخصا في إيران خلال المواجهات والاحتجاجات الأخيرة، وأنها لا تزال تحقّق في 11630 حالة أخرى. كما أفادت بتوقيف 51 ألف شخص.