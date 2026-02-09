إيران وأميركا تواصلان المفاوضات النووية بعد لقاء مسقط

شدد عراقجي على تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، فيما وصف الرئيس ترامب محادثات مسقط بأنها "جيدة جدا" مع احتمال عقد جولة جديدة مطلع الأسبوع المقبل.

بدأ البرلمان الإيراني، اليوم الإثنين، جلسة غير علنية بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي لبحث مسار المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن عضو بهيئة رئاسة البرلمان، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية أيضا.

وفي السياق ذاته، يزور مسؤول إيراني رفيع المستوى سلطنة عمان قريبا لإجراء "محادثات مهمة"، وفق ما نقلت وكالة إيسنا.

ووصف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، بداية المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها جيدة، معربا عن أمله في استمرار تقدم المسار التفاوضي، مشددا على أن أي تفاهم جديد يتطلب تغييرا في نهج واشنطن.

ويأتي ذلك بعد لقاء الوفدين الإيراني والأميركي في مسقط يوم الجمعة بوساطة عمانية، قاده من الجانب الأميركي مبعوثا الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما ترأس وفد إيران وزير خارجيتها عباس عراقجي.

وشدد عراقجي في كلمة أمام المؤتمر الوطني للسياسة الخارجية على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن إيران "لن تتراجع عن هذا الحق حتى لو أدى ذلك إلى حرب"، وأن الدبلوماسية تظل المسار الوحيد لتسوية الملفات العالقة.

وأضاف أن مفاوضات الجمعة اقتصرت على الملف النووي، وأن نتائجها قيد الدراسة، مع توقع استمرار المفاوضات وفق شكل غير مباشر، على أن يتم تحديد مكان وزمان الجولة المقبلة لاحقًا.

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محادثات مسقط بأنها "جيدة جدا"، مشيرا إلى إمكانية عقد جولة ثانية مطلع الأسبوع المقبل، في أول تواصل مباشر بين الجانبين منذ الهجمات الأميركية على منشآت نووية إيرانية خلال الغارات الإسرائيلية في حزيران/يونيو الماضي.