القوات الأميركية تحتجز سفينة بالمحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي

واشنطن تعلن احتجاز القوات الأميركية ناقلة النفط "أكويلا 2" في المحيط الهندي، بعد خرقها الحظر الأميركي على السفن في الكاريبي، وفرارها من المنطقة، في إطار تشديد واشنطن تنفيذ العقوبات البحرية.

أعلن البنتاغون، الإثنين، أن القوات الأميركية احتجزت ناقلة نفط في المحيط الهندي بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن في الكاريبي، وفرارها من هذه المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، إن "القوات الاميركية احتجزت" السفينة، وذلك بعدما أعلنت أن هذه القوات صعدت على متن الناقلة "أكويلا 2"، "من دون حوادث"، بعد مطاردتها من منطقة الكاريبي، حتى المحيط الهندي.

وأوضحت الوزارة أن ناقلة النفط "كانت خرقت الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن المشمولة بالعقوبات في الكاريبي. لقد فرّت وقمنا بمطاردتها".

وأرفقت منشورها بمقطع مصور يظهر جنودا أميركيين يستقلون مروحية ثم ينزلون بواسطة حبال حتى بلوغ سطح الناقلة.

وأكويلا 2 هي السفينة الثامنة التي تحتجزها واشنطن منذ أمر دونالد ترامب بفرض هذا الحظر الذي يستهدف فنزويلا.

وهي السفينة الثانية التي يحتجزها الأميركيون خارج المنطقة، بعد اعتراض ناقلة نفط على صلة بروسيا في شمال الأطلسي بداية كانون الثاني/ يناير.

وعززت واشنطن انتشارها العسكري في الكاريبي، مما أتاح استهداف زوارق متهمة بتهريب المخدرات، واعتراض ناقلات نفط خاضعة لعقوبات واعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

لكن السفن التي احتجزت في الأشهر الأخيرة تشكل جزءا يسيرا فقط من العدد الإجمالي للسفن التي طاولتها عقوبات، وتنشط على مستوى العالم.

وأورد الأميرال ديفيد باراتا خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي بداية شباط/ فبراير أن العدد الاجمالي قد يصل إلى 800 سفينة.