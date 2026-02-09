ثلاثة قتلى في غارات روسية على خاركيف وأوديسا بأوكرانيا

تستمر روسيا في شن هجمات على البنية التحتية للطاقة، ما يؤدي لانقطاعات واسعة في الكهرباء والمياه وسط برد قارس، فيما تسعى الولايات المتحدة، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إنهاء الحرب بحلول بداية الصيف.

أعلنت السلطات الأوكرانية، الإثنين، مقتل ثلاثة أشخاص جراء غارات جوية روسية ليلية استهدفت مناطق سكنية في خاركيف وأوديسا.

في خاركيف، أفادت دائرة الطوارئ الوطنية بأن طائرات مسيرة هاجمت مدينة بوغودوخيف ليلا، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفل يبلغ من العمر عشر سنوات، وإصابة ثلاثة آخرين، وتدمير مبنى سكني بالكامل.

وفي أوديسا، قتل رجل يبلغ 35 عاما في هجوم ليلي شنته مسيرات من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، كما أُصيب شخصان آخران، وتضررت 21 شقة سكنية جراء القصف، بحسب مسؤولين محليين.

وعلى الصعيد الدولي، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب بحلول بداية الصيف (يونيو)، مشيرا إلى دعوة واشنطن لوفدين روسي وأوكراني لإجراء مزيد من المباحثات.

روسيا تسقط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ثماني مقاطعات روسية، وفق بيان نقلته وكالة سبوتنيك. وجاء في التفاصيل أن 28 طائرة مسيرة أسقطت في مقاطعة كورسك، و27 في بريانسك، وخمس في بيلجورود، وثلاث في تولا، وطائرتين في كل من أوريول وكالوجا، وطائرة واحدة في كل من أستراخان وفورونيج.

وقد عقدت جولات تفاوضية مؤخرا في أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتواصل روسيا شن غارات على شبكات الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا منذ أشهر، ما يؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء والمياه والتدفئة، وسط برد قارس يزيد من معاناة المدنيين.

أكثر من مليون جندي روسي قتيل أو جريح منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط/فبراير 2022، إلى نحو مليون و247 ألفا و580 فردا، بينهم 1250 قتيلًا أو جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك ونقلته وكالة أوكرينفورم.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11,654 دبابة، و24,013 مركبة قتالية مدرعة، و37,056 نظام مدفعية، و1,637 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1,295 نظام دفاع جوي، إضافة إلى تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و127,962 طائرة مسيرة، و4,270 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية وغواصتين، و77,552 مركبة وخزانات وقود، و4,069 وحدة معدات خاصة. ويشير البيان إلى أن هذه الأرقام لم يُتحقق منها بشكل مستقل.