فضائح ملفات إبستين: استقالة مسؤول آخر في مكتب ستارمر والأخير يستبعد الاستقالة

استقال المسؤول الإعلامي في مكتب ستارمر جراء فضائح ملفات جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

من أمام مكتب ستارمر في لندن، اليوم (Gettyimages)

أعلن المسؤول الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، تيم آلن، الإثنين استقالته، في ضربة جديدة تسدد إلى كير ستارمر فيما تتخبط جراء فضيحة علاقات سفيره السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالمتمول الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية ولا سيما بحق قاصرات.

وقال آلن في بيان مقتضب "قررت التنحي للسماح بتشكيل فريق جديد في داونينغ ستريت"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من استقالة مورغان ماكسويني مدير مكتب ستارمر.

وقال ماكسويني إنه يتحمل مسؤولية التشجيع على تعيين ماندلسون الذي أثارت صلاته بإبستين، شكوكا في قدرة ستارمر على حسن الاختيار وإدارة البلاد.

ويواجه ستارمر نفسه دعوات من المعارضة للاستقالة.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء لا يعتزم الاستقالة "ويصب تركيزه على أداء مهامه".

وخاطب ستارمر الموظفين في مكتبه في داونينغ ستريت، وحثهم على البقاء متحدين.

وقال لهم "لا بد أن نثبت أن السياسة قد تكون قوة من أجل الخير"، وأضاف "أعتقد أنها قد تكون، بل أعتقد أنها كذلك. سنمضي قدما من هنا. سنمضي بثقة في مواصلة تغيير البلاد.

ويلقي ستارمر كلمة عند العصر أمام الكتلة النيابية لحزبه العمالي التي انضم أعضاء منها إلى دعوات المعارضة المحافظة لاستقالته.