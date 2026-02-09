موجز أنباء العالم الإثنين: اعتقالات في إيران وإدانات دولية لإسرائيل وخروقات في غزة ولبنان

شهدت الساحة الدولية تطورات متلاحقة، شملت اعتقالات في إيران، إدانات أوروبية للاستيطان، خروقات إسرائيلية في غزة ولبنان، تحركات دبلوماسية في إفريقيا وآسيا، وحوادث إنسانية وأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، وسط تصاعد توترات سياسية وإقليمية خلال الفترة الماضية.

شهد العالم خلال الساعات الماضية، سلسلة تطورات سياسية وأمنية لافتة، تصدّرتها إجراءات إيرانية ضد شخصيات "متعاطفة" مع الاحتجاجات، وإعلانات مرتبطة بالملف النووي، بالتوازي مع إدانات دولية لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وأحداث أمنية وتحركات دبلوماسية، شملت عددا من العواصم الإقليمية والدولية.

إيران

أوقفت السلطات الإيرانية خلال الساعات الماضية، أربع شخصيات من التيار الإصلاحي أبدوا تعاطفا مع المحتجين خلال التظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت في نهاية العام الماضي، واعتُبرت من أكبر التحدّيات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية في تاريخها.

وفيما تواصل طهران حملة القمع في الداخل، تتمسّك بمواقفها على جبهة التفاوض مع الأميركيين، مؤكدة أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم ولن تناقش برنامجها البالستي مع أحد، معبّرة في الوقت ذاته عن انعدام ثقتها بالولايات المتحدة.

إلا أنها أعلنت، اليوم الإثنين، استعدادها لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم الذي تنتجه مقابل رفع كامل للعقوبات عنها.

وإن كان هذا ليس موقفا جديدا، إلا أن توقيته لافت في وقت أعربت كل من طهران وواشنطن عن استعدادهما لاستئناف المحادثات، بشأن ملف إيران النووي، قريبا.

أوروبا وتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية

دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، والتمهيد لبناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دانت السعودية وسبع دول إسلامية سياسات إسرائيل، "التوسّعية وغير القانونية" الرامية إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية.

خروقات إسرائيلية متواصلة بغزة

أكد الجيش الإسرائيلي، قتل أربعة مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح في جنوب قطاع غزة وإطلاق النار على جنوده، وهو ما اعتبره انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

هرتسوغ في أستراليا

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم، إنه يتعهّد القضاء على معاداة السامية، في اليوم الأول من زيارته لأستراليا، والذي شهد مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، احتجاجا على وجوده في سيدني.

السودان

أعلن السودان أنه سيعود إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي تجمع دولا في شرق إفريقيا، بعد عامين من تجميد عضويته فيها، بسبب دعوة وجّهتها آنذاك لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الذي يقاتل القوات الحكومية منذ العام 2023.

الصومال والسعودية

أعلن الصومال، الإثنين، توقيع اتفاقية عسكرية مع السعودية في وقت تحولت منطقة القرن الإفريقي إلى ساحة للحروب بالوكالة بين دول الخليج، مع تصاعد التوتر بين أبوظبي والرياض.

لبنان واختطاف مسؤول بـ"الجماعة الإسلامية"

استشهد أربعة أشخاص، بينهم عنصر في قوى الأمن وطفله، جراء ضربات أعلنت اسرائيل شنّها على جنوب لبنان، حيث اختطفت فجرا عنصرا "بارزا" من الجماعة الإسلامية، واقتادته للتحقيق معه، في خطوة ندّدت بها بيروت.

الانهيار في طرابلس

ارتفع عدد القتلى جراء انهيار مبنى سكني على رؤوس قاطنيه في مدينة طرابلس في شمال لبنان، الأحد، إلى 14 شخصا، في حصيلة نهائية أعلنتها أجهزة الطوارئ الإثنين مع انتهاء عمليات البحث، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.

ستارمر وفضيحة إبستين

أعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، الإثنين، أن رئيس الحكومة، كير ستارمر، لا يعتزم الاستقالة، و"يصب تركيزه على أداء مهامه"، في وقت يواجه ضغوطا متزايدة بعد استقالة اثنين من أعضاء حكومته على خلفية فضيحة المتمول الأميركي، جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، ولا سيما بحق قاصرات.

واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قضية إبستين تخص الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، وأنه في هذا الصدد، "على النظام القضائي هناك أن يقوم بعمله".

برلين

يشارك وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هذه السنة في مؤتمر ميونيخ للأمن برفقة وفد ضخم، على ما أعلن، الإثنين، رئيس المؤتمر المقرر عقده من الجمعة إلى الأحد في جنوب ألمانيا.

جنيف

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن 53 شخصا لقوا حتفهم، أو فُقد أثرهم إثر غرق قارب في المتوسط قبالة السواحل الليبية، فيما نجت امرأتان.

يريفان

يبدأ نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، زيارة إلى أرمينيا، قبل التوجّه إلى أذربيجان في اليوم التالي، بحسب ما أفاد مسؤولون أميركيون، في وقت تسعى واشنطن لترسيخ عملية سلام لعبت دور الوساطة فيها بين البلدين الجارين.

موسكو

اتهم الكرملين الولايات المتحدة، بفرض "إجراءات خانقة" على كوبا، الحليف التقليدي لروسيا، عقب إعلان هافانا تعليق إمدادات الكيروسين لشهر بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن توقف إمدادات النفط من فنزويلا، بضغط من واشنطن.

كراكاس

بعيد إطلاق سراحه، أوقفت السلطات الفنزويلية، المعارض البارز خوان بابلو غوانيبا المقرب من المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بطلب من النيابة العامة التي اتهمته بخرق شروط الإفراج عنه.

لندن

يبدأ الأمير وليام أول زيارة رسمية له إلى السعودية، حيث يلتقي الإثنين، ولي العهد، محمد بن سلمان، في وقت تسعى لندن لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية.

بكين

نفت الصين ادعاءات الولايات المتحدة بأنها أجرت تجارب نووية ووصفتها بأنها "محض أكاذيب"، متهمة واشنطن باختلاق ذارئع لتبدأ تجاربها النووية.

هونغ كونغ

أصدرت محكمة في هونغ كونغ، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق المؤيد للديمقراطية، جيمي لاي، بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.