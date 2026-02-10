بتمويل إماراتيّ: بناء معسكر سريّ لتدريب مقاتلين لقوات الدعم السريع بالسودان في إثيوبيا

كشف تقرير معسكرا سريا في إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين دعما لقوات الدعم السريع السودانية، بتمويل ودعم إماراتي، مع اكتشاف بنى عسكرية متطورة، وتحركات شاحنات، ومدربين، ما يؤشر لتدويل الصراع، وامتداده عبر الحدود السودانية المجاورة، ومخاوف من امتداد الحرب إقليميا.

بنَت إثيوبيا معسكرا سريا لتدريب آلاف المقاتلين من أجل قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش في السودان المجاور، بتمويل إماراتيّ، وذلك في أحدث مؤشر على اجتذاب أحد أكثر الصراعات دموية في العالم لقوى إقليمية من إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمثل المعسكر أول دليل مباشر على انخراط إثيوبيا في الحرب الأهلية السودانية، مما قد يمثل تطورا خطيرا، إذ يوفر لقوات الدعم السريع إمدادات كبيرة من الجنود الجدد مع تصاعد القتال في جنوب البلاد.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقرير، اليوم الثلاثاء، نقلا عن ثمانية مصادر، من بينها مسؤول حكومي إثيوبي رفيع؛ أكّدوا أن الإمارات مولت بناء المعسكر، وقدمت مدربين عسكريين، ودعما لوجستيا للموقع، وهو ما ورد أيضا في مذكرة داخلية صادرة عن أجهزة الأمن الإثيوبية، وبرقية دبلوماسية أكّدت الوكالة أنها اطلعت عليهما.

وادّعت وزارة الخارجية الإماراتية، أنها ليست طرفا في الصراع، ولا تشارك "بأي شكل من الأشكال" في الأعمال القتالية.

اندلعت الحرب الأهلية في السودان في 2023 بعد صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، قبل انتقال كان مخططا له إلى الحكم المدني. وتسببت الحرب في انتشار المجاعة، واتسمت بارتكاب فظائع بدوافع عرقية. ولجأ الملايين إلى مصر وتشاد وليبيا ودولة جنوب السودان.

ويستمدّ الطرفان قوتهما من داعمين دوليين، مما يغذّي الحرب، ويفاقم خطر اتساع رقعة القتال إلى البلدان المجاورة.

وقالت "رويترز" أنها تحدثت إلى 15 مصدرا مطلعا على تشييد المعسكر وعملياته، من بينهم مسؤولون ودبلوماسيون إثيوبيون، وحلّلت صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة.

وقدم مسؤولان بالمخابرات الإثيوبية وصور الأقمار الاصطناعية معلومات تؤكد التفاصيل الواردة في المذكرة الأمنية والبرقية.

صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر منطقة تتنقل فيها شاحنات بمعسكر في بني شنقول-قمز بإثيوبيا يوم 22 يناير كانون الثاني 2026 ("رويترز")

ولم ترد تقارير من قبل عن موقع المعسكر وحجمه، أو عن التصريحات المفصلة بشأن ضلوع الإمارات في الأمر. وتُظهر الصور مدى التوسع الجديد، الذي حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى جانب بناء مركز تحكم أرضي في الطائرات المسيرة في مطار قريب.

وتشير صور الأقمار الاصطناعية إلى أن النشاط تزايد في تشرين الأول/ أكتوبر في المعسكر، الذي يقع في منطقة بني شنقول-قمز، النائية غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع السودان.

ولم تعلّق الحكومة الإثيوبية والجيش الإثيوبي وقوات الدعم السريع على طلبات مفصلة للتعليق على نتائج هذا التقرير. وفي السادس من كانون الثاني/ يناير، أصدرت الإمارات وإثيوبيا بيانا مشتركا، تضمن دعوة لوقف إطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى الاحتفاء بالعلاقات التي قالتا إنها تخدم الدفاع عن أمن كل منهما.

وفي أوائل كانون الثاني/ يناير، كان 4300 مقاتل من قوات الدعم السريع يتلقون تدريبات عسكرية في الموقع، وورد في مذكرة أجهزة الأمن الإثيوبية، أن "الإمارات توفر الإمدادات اللوجستية والعسكرية لهم".

واتهم الجيش السوداني في السابق الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو اتهام يلقى مصداقية لدى خبراء بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشرّعين أميركيين.

وأبو ظبي داعم قوي لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد منذ توليه منصبه في 2018، وأقامت الدولتان تحالفا عسكريا في السنوات القليلة الماضية.

وقال ستة مسؤولين إن المجندين في المعسكر هم في الغالب من الإثيوبيين، ولكن هناك أيضا مواطنون من جنوب السودان والسودان، ومنهم من ينتمون إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وهي جماعة متمردة سودانية تسيطر على أراض في ولاية النيل الأزرق المجاورة. ونفى أحد كبار قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وجود قوات من الجماعة في إثيوبيا.

عائلات سودانية نازحة في مخيّم لجوء في الدبة شماليّ السودان (Getty Images)

وقال المسؤولون الستة إنه من المتوقع أن ينضم المجندون إلى قوات الدعم السريع التي تقاتل الجنود السودانيين في ولاية النيل الأزرق، التي أصبحت جبهة قتال في الصراع من أجل السيطرة على السودان.

وقال اثنان من المسؤولين إن المئات عبروا بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية، لدعم القوات شبه العسكرية في النيل الأزرق.

وورد في المذكرة الأمنية الداخلية أن رئيس إدارة الاستخبارات الدفاعية في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، جيتاتشو جودينا، هو المسؤول عن إقامة المعسكر.

وأكد مسؤول كبير في الحكومة الإثيوبية وأربعة مصادر دبلوماسية وأمنية دور جيتاتشو في إطلاق المشروع.

بناء المعسكر

كشفت صور أقمار اصطناعية وبرقية دبلوماسية أنه تم إنشاء المعسكر في منطقة أحراش بحي يسمي مينجي على بعد نحو 32 كيلومترا من الحدود، ويقع في موقع إستراتيجي عند التقاء البلدين وجنوب السودان.

وبدأت أولى بوادر النشاط بالمنطقة في نيسان/ أبريل مع إزالة الأحراش وبناء مبان بأسقف معدنية في منطقة صغيرة إلى الشمال من منطقة المعسكر الذي بدأ العمل فيه خلال النصف الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر.

ووصفت البرقية الدبلوماسية، المؤرخة في تشرين الثاني/ نوفمبر، المعسكر بأنه يتسع لعشرة آلاف مقاتل، وجاء فيها أن النشاط بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر مع وصول العشرات من سيارات "لاند كروزر"، والشاحنات الثقيلة، ووحدات قوات الدعم السريع، والمدربين الإماراتيين.

وذكرت "رويترز" أنها لن تكشف عن البلد الذي صدرت عنه البرقية لحماية المصدر.

وقال اثنان من المسؤولين إنهما شاهدا شاحنات تحمل شعار شركة "جوريكا غروب" الإماراتية للخدمات اللوجيستية، وهي تتجه عبر بلدة أصوصا نحو المعسكر في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتمكنت الوكالة من مطابقة الإطار الزمني المحدد في البرقية الدبلوماسية مع صور الأقمار الاصطناعية. وتظهر صور شركة إيرباص للدفاع والفضاء أن الخيام بدأت تملأ المنطقة منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أعمال التهيئة الأولية. وتظهر عدة حفارات في الصور.

وتكشف صورة التقطتها شركة "فانتور" الأميركية لتكنولوجيا الفضاء في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن أكثر من 640 خيمة في المعسكر.

ووفقا لتحليل أجرته شركة "جينز" التابعة للمخابرات العسكرية لصور الأقمار الاصطناعية، يمكن أن تستوعب كل خيمة أربعة أفراد بشكل مريح مع بعض المعدات، وبالتالي يمكن أن يستوعب المعسكر ما لا يقل عن 2500 شخص.

وذكرت جينز أنها لا تستطيع تأكيد أنه موقع عسكري، بناء على تحليلها للصور.

وقال اثنان من كبار المسؤولين العسكريين إنه تم رصد مجندين جدد وهم يتوجهون إلى المعسكر في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.

وذكر المسؤولان، اللذان شاهدا القوافل، أن قافلة مكونة من 56 شاحنة محملة بالمتدربين، سارت عبرت الطرق الترابية في المنطقة النائية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويقدر المسؤولان أن كل شاحنة كانت تحمل ما بين 50 و60 مقاتلا. وأضافا أنهما شاهدا بعد يومين قافلة أخرى مكونة من 70 شاحنة، تقل جنودا تسير في نفس الاتجاه.

وتظهر الصورة الملتقطة في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 18 شاحنة كبيرة على الأقل في الموقع.

ووفقا لتحليل "رويترز"، يتطابق حجم المركبات وشكلها وتصميمها مع الطرز التي يستخدمها الجيش الإثيوبي وحلفاؤه بشكل متكرر لنقل الجنود.

وتظهر صور شركة "فانتور" أن التطوير استمر في أواخر كانون الثاني/ يناير، وتضمن عمليات تهيئة وحفر جديد في مجرى النهر شمال المعسكر الرئيسي والعشرات من حاويات الشحن المصطفة حول المعسكر والتي تظهر في صورة التقطت في 22 من الشهر نفسه.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الإثيوبية، إن بناء المعسكر مستمر، لكنه لم يقدم تفاصيل عن خطط البناء المستقبلية.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية، إنه يتم نقل الآلات المستخدمة في بناء معسكر التدريب، ومن بينها جرافات وحفارات، يوميا عبر بلدة أصوصا المجاورة.

مطار أصوصا

يشهد المطار، الذي يبعد 53 كيلومترا عن المعسكر، أعمال بناء جديدة منذ آب/ أغسطس 2025. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية حظيرة طائرات جديدة ومناطق ممهدة بالقرب من مدرج المطار، تعرف باسم ساحات الانتظار، بالإضافة إلى ما وصفه خبير التكنولوجيا العسكرية في منظمة "باكس" الهولندية للسلام، ويم زوينينبرغ، بأنه محطة تحكم أرضية للطائرات المسيّرة، وجهاز التقاط للأقمار الاصطناعية.

ووفقا لمراجعة أجرتها "رويترز" للصور المتاحة، تشبه البنية التحتية لدعم الطائرات المسيرة التي تظهر في الصور، التجهيزات الموجودة في قاعدتين أخريين للطائرات المسيّرة في إثيوبيا.

صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر تظهر إنشاءات جديدة وبنية تحتية لدعم الطائرات المسيّرة في مطار أصوصا في بني شنقول-قمز بإثيوبيا يوم 22 يناير ("رويترز")

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الإثيوبية، وأحد كبار المسؤولين العسكريين، إن الجيش الإثيوبي يعتزم تحويل المطار إلى مركز عمليات للطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى خمسة مراكز أخرى على الأقلّ لتلك الطائرات، يعرفان أنها موجودة في أنحاء إثيوبيا.

وذكر مصدر دبلوماسي أن تجديد المطار، جزء من خطة أوسع للجيش الإثيوبي، لتحويل القواعد الجوية باتجاه الجانب الغربي من البلاد، لمواجهة تهديدات جديدة محتملة على الحدود مع السودان، وحماية البنية التحتية المهمة، مثل سدّ النهضة الإثيوبي.

وعبّر ثلاثة مسؤولين ودبلوماسيين من المنطقة عن قلقهم من قرب المعسكر في مينجي من السد الضخم، أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، خشية أن يتضرر أو يُستهدف إذا اندلعت اشتباكات في المنطقة.

ويقع المعسكر الجديد على بعد نحو 101 كيلومترا من السد. ولم ترد الحكومة، التي تمتلك السد، على طلب للتعليق.

وقال محلّل عسكري غربي وخبير أمني إقليمي ومسؤول إثيوبي رفيع المستوى، إن أعمال البناء في المطار مرتبطة بزيادة وجود قوات الدعم السريع في المنطقة.

وذكر المحلل والخبير أن المطار أصبح أداة فعالة في تزويد قوات الدعم السريع عبر الحدود في السودان بالإمدادات.

وقال المسؤول الحكومي الإثيوبي البارز والمحلل الأمني إن الإمارات دفعت أيضا تكاليف تجديد المطار.

وبعد مرور شهور على وصول رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد إلى السلطة، تعهدت الإمارات بتقديم مساعدات واستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار في بادرة ثقة، ودعم للزعيم المعيّن حديثا، مع تخصيص مليار دولار للبنك المركزي الإثيوبي، بهدف التخفيف من النقص الحاد في العملة الأجنبية في البلاد.

ووقعت القوات الجوية الإماراتية والإثيوبية مذكرة تفاهم في 2025، لتطوير القدرات الجوية والدفاعية للبلدين، وفقا لتقارير إخبارية في ذلك الوقت.