لاريجاني يبحث في عُمان سبل التوصل لاتفاق أميركي-إيراني "متوازن"... خامنئي يعفو عن مدانين

بحث الجانبان مستجدات المفاوضات الأميركية الإيرانية، وبحثا سبل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مؤكدَين على أهمية الحوار، وحفظ السلام في المنطقة. وخامنئي يمنح عفوًا أو تخفيفًا للأحكام عن 2000 مدان، قُبيل ذكرى الثورة، لا يشمل المدانين في الاحتجاجات الأخيرة.

من اجتماع لاريجاني وبن طارق في مسقط، الثلاثاء (Getty Images)

بحث سلطان عمان، هيثم بن طارق، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الثلاثاء، مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسبل التوصل إلى اتفاق "متوازن وعادل".

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة العمانية مسقط، التي استضافت جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، في أثناء ترقب لجولة ثانية.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأنّ السلطان هيثم بن طارق استقبل لاريجاني بقصر البركة في مسقط، دون تحديد مدة زيارته.

وبحث الجانبان "مستجدات المفاوضات الإيرانية الأميركية، وسبل التوصل لاتفاق متوازن وعادل بين الجانبين".

وأكدا أهمية "العودة لطاولة الحوار، والتفاوض لتقريب وجهات النظر، وحل الخلافات بطرق سلمية، لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم".

وفي سياق المفاوضات، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجولة الأولى من مفاوضات بلاده غير المباشرة مع إيران في مسقط، بأنّها "جيدة جدًّا"، مبينًا أنّ طهران أظهرت بقوة رغبتها في إبرام اتفاق جديد، وأنّ الطرفين يخططان للاجتماع مجددًا الأسبوع المقبل.

وسبق أن صرّحت طهران بأنّ الإدارة الأميركية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري، وتغيير النظام فيها، وتوعدت بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودًا، مع تمسّكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

يُعدّ تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسة بين الطرفين، تطالب إيران برفع العقوبات مقابل التزامها تقييد برنامجها النووي، بما يمنع إنتاج قنبلة ذرية.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف كامل لأنشطتها في تخصيب اليورانيوم، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

كما سعت الإدارة الأميركية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي، ودعمها للحركات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أنّ إيران أكدت مرارًا أنّها لن تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى غير برنامجها النووي.

عفو أو تخفيف أحكام عن 2000 مُدان في إيران لا يشمل المشاركين في الاحتجاجات

منح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء عفوًا أو تخفيفًا للأحكام عن أكثر من 2000 من المدانين قضائيًّا، وفقًا للسلطة القضائية، التي أوضحتً أنّ القائمة لا تشمل أيًّا من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.

ويأتي هذا القرار قُبيل ذكرى الثورة الإسلامية، التي اعتاد المرشد الأعلى على أن يوقّع فيها وفي مناسبات أخرى مهمة في إيران، قرارات عفو مماثلة.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية بأنّ "قائد الثورة الإسلامية وافق (...) على طلب رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، بمنح العفو أو تخفيف الأحكام أو تحويل العفو عن 2108 مدانين".

ونقل الموقع عن نائب رئيس السلطة القضائية، علي مظفري، أنّ القائمة لا تشمل "المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة".

وهي الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على غلاء المعيشة، ثمّ ما لبثت أن تحوّلت إلى تظاهرات مناهضة للحكومة على مستوى الجمهورية الإسلامية كلها، بلغت ذروتها يومي 8 و9 كانون الثاني/ يناير.

أقرّت طهران بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاحتجاجات، بينهم أفراد من قوات الأمن، ومارة غير مشاركين في التظاهرات، وعزت العنف إلى "أعمال إرهابية".

وقالت السلطات الإيرانية إنّ الاحتجاجات بدأت سلمية، قبل أن تتحول إلى "أعمال شغب بتحريض خارجي"، تضمنت عمليات قتل وتخريب.

وقدّرت منظمات دولية عدد القتلى بأكثر مما أعلنته طهران بكثير.