مسؤول أميركي: واشنطن تعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

مسؤول أميركي في أعقاب قرارات الكابينيت تعميق مخطط ضم الضفة "لقد أعلن الرئيس بوضوح أنه لا يؤيّد ضم إسرائيل للضفة الغربية".

قال مسؤول أميركي، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض ضم الضفة الغربية المحتلة ويريد إرساء الاستقرار، وذلك بعدما اتّخذت إسرائيل خطوات لإحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلا أن الولايات المتحدة، امتنعت عن توجيه انتقادات مباشرة للإجراءات التي اتّخذتها الحكومة الإسرائيلية واستدعت إدانات دولية.

قال مسؤول في إدارة ترامب مشترطا عدم كشف هويته "لقد أعلن الرئيس بوضوح أنه لا يؤيّد ضم إسرائيل للضفة الغربية".

وأضاف المسؤول ردا على سؤال بشأن الإجراءات الإسرائيلية "إن استقرار الضفة الغربية يحفظ أمن إسرائيل ويتوافق مع هدف هذه الإدارة المتمثّل بتحقيق السلام".

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قد أقر حزمة إجراءات ترمي إلى تعميق مخطط الضم وتمكين المستوطنين من شراء أراض في الضفة الغربية المحتلة على نحو مباشر، وإلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق تديرها السلطة الفلسطينية.

ودان وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا "بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة".

كما دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات.

وقال المتحدث باسمه أنور العنوني "هذه الخطوة تُعدّ خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير "قلق للغاية" إزاء قرار مجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي.