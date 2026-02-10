موجز أخبار الثلاثاء: نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب بشأن إيران... وأبرز الملفات والقضايا حول العالم

توجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب بشأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية، فيما حذرت طهران من "ضغوط وتأثيرات مدمرة" على الجهود الدبلوماسية؛ وفي ما يلي موجز لأبرز أخبار العالم الثلاثاء.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن مباحثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستتركز حول المفاوضات مع إيران.

وأضاف نتنياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي ترامب الأربعاء "في هذه الزيارة سنناقش مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولا وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران. سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات".

قبل الزيارة حذرت إيران من "ضغوط وتأثيرات مدمّرة" على الجهود الدبلوماسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي "الطرف الذي نتفاوض معه هو الولايات المتحدة، ويعود لها القرار في أن تعمل بشكل مستقل عن الضغوط والتأثيرات المدمرة التي تضر بالمنطقة".

إيران

منَح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عفوا أو تخفيفا للأحكام عن أكثر من 2000 من المدانين قضائيا، وفقا للسلطة القضائية التي أوضحت أن القائمة لا تشمل أيا من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.

ويأتي هذا القرار قبيل ذكرى الثورة الإسلامية التي درجَ المرشد الأعلى على أن يوقّع فيها وفي مناسبات أخرى مهمة في إيران قرارات عفو مماثلة.

ووصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى سلطنة عُمان الثلاثاء بعد أيام على انعقاد جولة مباحثات هناك بين الولايات المتحدة وإيران.

لبنان

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" سحب معظم قواتها من لبنان بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها، مع انتهاء تفويضها نهاية العام الحالي.

ليبيا

لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم في حادث تحطم مروحية جنوب شرق ليبيا ليل الإثنين - الثلاثاء، أثناء عملية إجلاء طبي لقوات تابعة للمشير خليفة حفتر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

ولي العهد البريطاني بالسعودية

يلتقي ولي العهد البريطاني الأمير وليام لاعبات كرة قدم ويشارك في حدث للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية. ويزور وليام المعروف باهتمامه الكبير بالبيئة لاحقا مدينة العلا التاريخية للتعرّف على جهود الحفاظ على التراث، وفق ما أفاد قصر كنسينغتون.

أوكرانيا

قُتِلَت طفلة تبلغ 11 عاما ووالدتها جراء قصف روسي على مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات المحلية.

روسيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى "عمليات مهمة" وصلت إلى حدّ ملاحقات بتهمة "عمل إرهابي".

كوريا الجنوبية

دهم محققون كوريون جنوبيون مقار لوكالة الاستخبارات الوطنية في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الفائت في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ.

إقليم تيغراي

دعا المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء، الأطراف المتنازعة في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ"خفض التصعيد". وقال تورك في بيان "يجب على جميع الأطراف بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي، لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان".

تفاقم الفساد في العالم

نبّهت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد إلى تفاقم هذه الظاهرة في مختلف أنحاء العالم حتى في الأنظمة الديمقراطية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سجّلت "أدنى درجة لها" حتى الآن.

كاليفورنيا

أصدرت قاضية فدرالية أميركية، حكما يسمح لعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) بتغطية وجوههم أثناء عملياتهم في ولاية كاليفورنيا، مع اشتراط أن يكون من الممكن التعرف عليهم.

محاكمة "ميتا" و"جوجل"

بدأت محاكمة شركتي "ميتا" و"جوجل" في محكمة مدنية في لوس أنجليس، إثر دعوى رفعها محامي مدعية يتهم المجموعتين العملاقتين بتعمّد خلق إدمان لدى الأطفال على استخدام منصاتهما.

اليابان

أسفر تساقط الثلوج الكثيف على مدى ثلاثة أسابيع تقريبا في اليابان عن مقتل 46 شخصا وإصابة 558 آخرين، وفق ما أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية الثلاثاء.