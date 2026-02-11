القوات الأميركية تنسحب من قاعدة التنف في سورية إلى الأردن

انسحبت القوات الأميركية بالكامل من قاعدة التنف في سورية باتجاه الأردن، بعد بدء العملية قبل 15 يومًا. القاعدة الإستراتيجية كانت مركزًا لعمليات التحالف ضد داعش منذ 2014، وشملت مهامها التدريب والدعم الاستخباراتي والإسناد الجوي.

انسحبت القوات الأميركية المنتشرة في سورية في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، من قاعدة التنف نحو الأردن، وفق ما أوردت تقارير، مساء الأربعاء.

وقال مصدر عسكري سورية: "انسحبت اليوم القوات الأميركية بالكامل من قاعدة التنف باتجاه قاعدة البرج في الأردن".

وأكّد مصدر عسكري ثان الانسحاب، مضيفا أنهم "بدؤوا بعملية الانسحاب قبل 15 يوما"، بحسب ما نقلت عنهما وكالة "فرانس برس" للأنباء.

كما أوردت وكالة "رويترز" تقريرا تؤكّد فيه ذلك.

وتحظى قاعدة التنف بموقع إستراتيجي في منطقة المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق.

وأُنشئت في 2014 لتكون مركزا رئيسيا لعمليات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش.

وكان الوجود العسكري الأميركي في سورية يتركّز في عدد محدود من القواعد والنقاط شمال شرقي البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

وكانت مهام القوات الأميركية تتركز على الدعم الاستخباراتي والتنسيق العملياتي والتدريب، إلى جانب الإسناد الجوي للتحالف.