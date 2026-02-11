توقيع اتفاق عسكري بين الصين وبنغلادش يثير قلق الولايات المتحدة

صرّح سفير الولايات المتحدة في بنغلادش بقلق بلاده إزاء تزايد النفوذ الصيني في جنوب آسيا، بعد توقيع اتفاق دفاعي مع الصين، وأضاف أنّ الحكومة الأميركية وضّحت لبنغلادش مخاطر الانخراط مع الصين، وعرضت أنظمة عسكرية بديلة من إنتاجها وإنتاج حلفائها.

قال السفير الأميركي لدى بنغلادش، إنّ واشنطن تشعر بالقلق إزاء توسع وجود الصين في جنوب آسيا، وتعتزم عرض أنظمة دفاع أميركية وأخرى من دول حليفة على الحكومة المقبلة في بنغلادش، لتكون بديلة للمعدات الصينية، بحسب "رويترز".

تجري بنغلادش انتخابات عامة، غدًا الخميس، بعدما أطاحت انتفاضة قادها شباب الجيل "زد" برئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي كانت حليفة للهند في آب/ أغسطس 2024، ما أتاح للصين فرصة تعميق نفوذها في بنغلادش في ظل تراجع الدور الهندي.

ووقعت الصين مؤخرًا اتفاقًا دفاعيًّا مع بنغلادش، لبناء مصنع طائرات مسيّرة قرب الحدود الهندية، ما أثار قلق دبلوماسيّين أجانب.

وتجري بنغلادش محادثات مع باكستان لشراء طائرات من طراز "جيه إف-17 ثاندر"، وهي طائرة مقاتلة متعددة المهمات جرى تطويرها بالتعاون مع الصين.

وعلق السفير الأميركي، برنت ت. كريستنسن، الثلاثاء، على الاتفاق بقوله "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تزايد النفوذ الصيني في جنوب آسيا، وتلتزم بالعمل عن كثب مع الحكومة في بنغلادش، لتوضيح مخاطر بعض أشكال الانخراط مع الصين".

وأضاف "تقدم الولايات المتحدة مجموعة خيارات لمساعدة بنغلادش على تلبية احتياجاتها من القدرات العسكرية، منها أنظمة أميركية وأخرى من شركاء من الحلفاء، لتوفير بدائل للأنظمة الصينية"، دون أن يتطرّق إلى مزيد من التفاصيل.