غارة روسية على شرق أوكرانيا تقتل 4 بينهم 3 أطفال

تواصلت المحادثات بوساطة أميركية بين الجانبين لمحاولة إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وسط استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، الذي تجاوز 15 ألفًا منذ بداية الحرب.

قتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في ضربة جوية روسية استهدفت مدينة بوغودوخيف شرقي أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح قائد الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، أن الطفلين يبلغان عاما واحدا وطفلة تبلغ عامين لقوا مصرعهم نتيجة الغارة، كما توفي رجل في منتصف الثلاثينات يقيم معهم لاحقا متأثرا بجراحه.

وأصيب في الهجوم امرأة مسنة تتلقى الرعاية الطبية، فيما كانت امرأة حامل تبلغ 35 عاما قد أصيبت أيضا.

وتقع بوغودوخيف في منطقة خاركيف، التي كثفت القوات الروسية هجماتها مؤخرا على بنيتها التحتية للنقل والطاقة.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أجرى مسؤولون أوكرانيون وروس محادثات بوساطة أميركية في أبوظبي بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وأجري الأسبوع الماضي تبادل للأسرى، إلا أن التوصل لاتفاق شامل لا يزال بعيد المنال.

ووفق بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، قتل نحو 15 ألف مدني منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، وكان عام 2025 الأكثر دموية حيث تجاوزت حصيلة القتلى المدنيين 2500 شخص.