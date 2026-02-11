كندا: 10 قتلى بإطلاق نار بمدرسة ومنزل والشرطة ترجّح انتحار المشتبه بها

أعلنت السلطات العثور على جثة يعتقد أنها للمشتبه بها، مرجحة أن تكون قد انتحرت، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الهجوم ودوافعه.

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأُصيب العشرات في حادث إطلاق نار جماعي وقع، الثلاثاء، في بلدة تامبلر ريدج النائية بمقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا عن وجود مُطلق نار داخل مدرسة تامبلر ريدج الثانوية، حيث عثرت فرق الأمن لاحقا على ستة قتلى داخل حرم المدرسة، فيما توفي شخص سابع متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأضاف البيان أن السلطات حددت موقعا ثانويا مرتبطا بالحادث، حيث عثر على جثتي ضحيتين إضافيتين داخل منزل في المنطقة، فيما توفي شخص آخر لاحقا متأثرا بإصابته، لترتفع حصيلة القتلى إلى عشرة.

ووفق الشرطة، أُصيب 27 شخصا، بينهم اثنان في حالة خطيرة، بينما وُصفت إصابات 25 آخرين بأنها غير مهددة للحياة. كما أعلنت العثور على جثة يعتقد أنها تعود للمشتبه بها، مشيرة إلى أن الوفاة تبدو ناجمة عن انتحار.

وكانت وسائل إعلام كندية قد ذكرت أن مطلقة النار امرأة، إلا أن الشرطة لم تكشف تفاصيل رسمية عن هوية المشتبه بها حتى الآن، مكتفية بالقول إن التحقيقات لا تزال جارية.

وقال قائد الشرطة في المنطقة الشمالية، كين فلويد، إن الوضع كان "متقلبا وسريع التطور"، مشيدا بتعاون المدرسة وفرق الطوارئ وأفراد المجتمع المحلي في الاستجابة للحادث.

وتقع بلدة تامبلر ريدج على بعد أكثر من 1100 كيلومتر شمال مدينة فانكوفر، أكبر مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا.