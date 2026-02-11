لافروف: روسيا ستتخذ تدبيرات مضادّة حال تحويل غرينلاند إلى منطقة عسكرية

أكد وزير الخارجية الروسي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، بأنّ روسيا ستتّخذ التدبيرات العسكرية والتقنية اللازمة في حال عسكرة الجزيرة القطبية، وأشار إلى أنّه ينبغي على الأطراف المعنيّة أن تحلّ الإشكال حول الجزيرة التابعة لمملكة الدانمارك فيما بينها.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إنّ موسكو ستتخذ "تدبيرات مضادة" بما فيها تدبيرات عسكرية، إن عزّز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند.

أرسلت عدة دول أوروبية، في الأسابيع الأخيرة، وحدات صغيرة من قواتها العسكرية إلى غرينلاند، بعدما صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب برغبته في ضم الجزيرة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، والمتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدانمارك.

وقال لافروف في خطاب ألقاه أمام البرلمان الروسي، "بالتأكيد، في حال عسكرة غرينلاند وإنشاء قدرات عسكرية موجهة ضد روسيا، سنتخذ التدبيرات المضادة المناسبة، بما في ذلك الإجراءات العسكرية والتقنية".

وبعد تهديداته بعمل عسكري، عاد ترامب وتراجع عن حديثه عن الاستيلاء على غرينلاند، قائلا إنّه توصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي لزيادة الحضور الأميركي هناك.

وسبق أن حذّر ترامب من أنّ عدم سيطرة بلاده على غرينلاند يفتح المجال لسيطرة روسيا أو الصين عليها.

وقال لافروف "ينبغي على الولايات المتحدة والدانمارك وغرينلاند تسوية هذا الأمر في ما بينها".

واتهم الدانمارك بمعاملة سكان غرينلاند بكونهم "مواطنين من الدرجة الثانية".