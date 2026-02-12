الرئيس التايواني: لسنا "ورقة مساومة" بين الصين وأميركا

حذر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي من استخدام بلاده كـ"ورقة مساومة" في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدا تعزيز القدرات الدفاعية بميزانية 40 مليار دولار ودعم أمريكي. وأوضح أن ضم الصين لتايوان قد يؤدي إلى توسع صيني في المنطقة.

أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، الخميس، أن بلاده لا ينبغي أن تستخدم كـ"ورقة مساومة" في أي محادثات بين الولايات المتحدة والصين، محذرا من أن أي تحرك صيني لضم الجزيرة قد يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية ودولية واسعة.

وشدد لاي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية على أن واشنطن ستواصل دعم تايوان في مواجهة الضغوط المتزايدة من بكين، مؤكدا ثقته بأن البرلمان التايواني سيوافق على ميزانية إضافية بقيمة 40 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك شراء أسلحة أمريكية.

وحذر الرئيس التايواني من أن ضم الصين لتايوان لن يكون نهاية طموحاتها التوسعية، مشيرا إلى أن دولا أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مثل اليابان والفلبين، قد تكون "الأهداف التالية"، مع احتمال امتداد التداعيات إلى الأميركتين وأوروبا.

وأشار لاي إلى أن الحملة الأخيرة التي شنتها بكين ضد كبار جنرالات الجيش الصيني تمثل "وضعاً غير عادي"، لكنه شدد على ضرورة استعداد تايوان لمختلف السيناريوهات.

كما أعرب عن رغبة بلاده في توسيع التعاون الدفاعي مع الدول الأوروبية، خصوصاً في مجالات الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية، مثنياً على دعم أوروبا للمقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي.

وأكد الرئيس التايواني أن تعزيز الشراكات الدولية أمر أساسي لمواجهة التهديد المتزايد من الصين والحفاظ على الحكم الذاتي للجزيرة، وسط تحولات جيوسياسية متسارعة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.