موجز الخميس: استفحال جرائم القتل في مناطق الـ48 وأبرز الأخبار حول العالم

يعاني المواطنون العرب في مناطق الـ48 من انعدام الأمن والأمان في ظل استفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، وفي ما يلي موجز لأبرز أخبار العالم الخميس.

من تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين العرب في تل أبيب رفضا للجريمة وتنديدا بتواطؤ الشرطة، 31 كانون الثاني/ يناير 2025

استفحال الجريمة في مناطق الـ48

قُتل خمسة مواطنين في عدة بلدات عربية في مناطق الـ48 خلال أقل من أربع وعشرين ساعة في ظل استفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 42 قتيلا بينهم 16 هذا الشهر و26 قتيلا في كانون الثاني/ يناير 2026.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

غالبية عائلات عناصر "داعش" تغادر سورية

غادرت معظم عائلات العناصر الأجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي مخيم الهول في شرق سورية بعدما انسحبت منه قوات سورية الديمقراطية "قسد" التي كانت تديره، وفق ما أفادت مصادر في منظمّات إنسانية وشهود الخميس.

وكان المخيم يضمّ نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري وحوالي 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض معظم بلدانهم استعادتهم.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع السورية، الخميس، تسلمها قاعدة التنف الواقعة على الحدود مع الأردن والعراق في جنوب شرق البلاد، بعد انسحاب القوات الأميركية التي كانت منتشرة فيها في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وعلى صعيد منفصل، وصلت مساعدات إنسانية أُرسلت من مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا إلى مدينة كوباني في سورية مساء الأربعاء، بعدما منعت السلطات التركية عبورها الحدود سابقا، وفق ما أفاد منظموها.

انتخابات بنغلادش

بدأ فرز الأصوات في أول انتخابات تشهدها بنغلادش منذ انتفاضة العام 2024 التي أسقطت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، فيما أبدى المرشح البارز طارق رحمن تفاؤلا بشأن إلحاق الهزيمة بائتلاف يقوده الإسلاميون.

تايوان والصين

حذّر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي في مقابلة، من أن دولا آسيوية ستكون أهدافا تالية للصين في حال هاجمت بكين الجزيرة الديمقراطية وضمّتها، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تعزّز تايوان قدراتها الدفاعية.

من جانبها، وصفت بكين لاي تشينغ تي بأنه "محرض على الحرب".

مسؤولة ألمانية تزور غزة

زارت رئيسة مجلس النواب الألماني جوليا كلوكنر لفترة وجيزة قطاع غزة في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفاد البرلمان.

وردا على استفسار، قال البرلمان الألماني إنّ جوليا كلوكنر أمضت "نحو ساعة في الجزء من غزة الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية"، لتكون بذلك أول مسؤول ألماني يزور غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في الأثناء، رفضت أعلى المحاكم الألمانية الخميس دعوى رفعها مواطن فلسطيني من غزة يطالب فيها بمقاضاة الحكومة الألمانية على خلفية صادرات أسلحة إلى إسرائيل.

الصين تعارض مخطط تعميق مخطط ضم الضفة

أعلنت الصين معارضتها "جميع المحاولات لضم" أراض فلسطينية، وذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على إجراءات لتعميق مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة.

السودان

قضى 21 شخصا على الأقل جراء غرق مركبهم في النهر في ولاية نهر النيل في شمال السودان، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيان وما أفاد شهود عيان.

لقاء ترامب وقادة من أميركا اللاتينية

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عددا من قادة أميركا اللاتنينة في ميامي في السابع من آذار/مارس، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

ولم يُفصح المصدر عن تفاصيل هذا الاجتماع الذي يتوقع أن يحضره خصوصا رؤساء الأرجنتين وباراغواي وبوليفيا والسلفادور والإكوادور وهندوراس الذين تربطهم علاقات جيدة مع الرئيس الأميركي.

المكسيك وأميركا والمخدرات

ضبطت الولايات المتحدة والمكسيك عدة أطنان من المخدرات على متن سفينة وذلك في "عملية منسقة" في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت البحرية المكسيكية.

تفتيش مقر المفوضية الأوروبية

فتشّت الشرطة البلجيكية مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة الأوروبية بشأن مخالفات محتملة في بيع أصول عقارية للدولة البلجيكية، وفق ما أفاد مصدر مطّلع.

وأكدت المفوضية أنها تخضع لتحقيق يتعلق ببيع 23 من مبانيها للدولة البلجيكية في عام 2024، معربة عن ثقتها في أن "العملية تمت وفقا للقواعد"، وفق ما أفاد متحدث باسمها.

زيارة هرتسوغ لأستراليا

وصف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الذي يزور أستراليا، معاداة السامية في هذا البلد الخميس بأنّها "مخيفة و"مقلقة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أغلبية صامتة من الأستراليين الذين يسعون إلى السلام".

تونس

رفض القضاء التونسي في بداية محاكمة استئنافية، طلب إفراج مؤقت لأسباب صحية عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب الذي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات، وفق ما أفاد أحد محاميه.

الحرب الروسية-الأوكرانية

دعت الأمم المتحدة روسيا إلى وقف هجماتها على شبكة الطاقة في أوكرانيا، بعدما أغرق هجوم ليلي مدنا بأكملها في ظلام دامس وحرم الآلاف من التدفئة، وذلك في أبرد فصل شتاء خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

بريطانيا تتعهد بدعم أوكرانيا

تعهّدت بريطانيا الخميس تقديم مئات الملايين من الدولارات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والمساعدة في صد الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء والتدفئة في هذا البلد.

المجر تنتقد دعم أوكرانيا بالأموال

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن على أوروبا التوقف عن إرسال الأموال إلى أوكرانيا إذا كانت جادة في إنعاش اقتصادها، وذلك في تصريحات قبيل محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي.

اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قلعة بلجيكية، الخميس، في إطار مساعي التكتل لإيجاد سبل لتعزيز ثقله الاقتصادي على الساحة العالمية في مواجهة تهديدات من الصين والولايات المتحدة وفي ظل انقساماته الداخلية.

الصين والرسوم الجمركية

أعلنت الصين أنّها ستخفّض الرسوم الجمركية على بعض منتجات الألبان الأوروبية اعتبارا من الجمعة، لكنّها ستواصل فرض رسوم "مضادة للدعم" تصل إلى 11,7% لمدة خمس سنوات.

فنزويلا

من المقرر أن يبدأ البرلمان الفنزويلي الخميس مناقشته النهائية لقانون العفو العام الذي تعهدت السلطات إقراره تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي للسجناء السياسيين.

روسيا وكوبا

أفادت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأنّ موسكو سترسل النفط إلى هافانا "قريبا" كـ"مساعدة إنسانية"، وذلك في وقت تواجه الجزيرة نقصا في الوقود في ظل الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة.

حظر "واتس آب" في روسيا

أكد الكرملين أن تطبيق المراسلة الأميركي "واتس آب" الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا أصبح محظورا بسبب عدم امتثاله للقوانين الروسية، في وقت تسعى موسكو للترويج لتطبيق محلي يسهل التحكم فيه.

كندا

أعلنت الشرطة الكندية، أنّ المشتبه بها في عملية إطلاق نار داخل مدرسة في غرب البلاد أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، هي شابة تبلغ 18 عاما يحاول المحقّقون فهم ودوافعها.

تفتيش منازل لرئيس وزراء النرويج السابق على خلفية فضائح إبستين

فتشت الشرطة النرويجية منازل لرئيس الوزراء النرويجي السابق ثوربيورن ياغلاند، حسبما أعلن محاميه، للاشتباه بتورطه في "فساد مشدد" على خلفية صلاته مع الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

كوريا الجنوبية

قدّرت الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعمل على تحضير ابنته جو اي لخلافته، في تقرير صدر الخميس قبيل التجمع السياسي الكبير للحزب الحاكم في بيونغ يانع آخر الشهر الجاري.

عاصفة تضرب فرنسا

تسبّبت العاصفة "نيلز" التي وصلت سرعة رياحها إلى أكثر من 160 كيلومتر في الساعة، بمقتل سائق شاحنة في جنوب غرب فرنسا وقطع الكهرباء عن 900 ألف منزل.

حالة طوارئ إثر فيضانات في كولومبيا

أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في شمال البلاد بفعل هطول أمطار غير مسبوقة بغزارتها أودت بحياة أكثر من 20 شخصا.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين

أظهرت دراسة نشرت الخميس أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ظلّت "مستقرة" في عام 2025 أو حتى "انخفضت" بشكل طفيف، على خلفية النمو الهائل في مصادر الطاقة المتجددة في الدولة الآسيوية.

مهرجان برلين السينمائي

ينطلق مهرجان برلين السينمائي مساء الخميس بمجموعة متنوعة من الأفلام تعكس الاضطرابات الراهنة في العالم، ويرأس لجنة التحكيم فيه المخرج الألماني الشهير فيم فيندرز.