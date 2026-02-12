واشنطن: أي حكومة عراقية ينبغي أن تبقى مستقلة بالكامل

أكد القائم بالأعمال الأميركي ببغداد أن أي حكومة عراقية يجب أن تبقى مستقلة، مشددا على مواجهة الأنشطة الإيرانية. يأتي ذلك وسط ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء وتحذير ترامب من دعمه، فيما يرفض الإطار التنسيقي ما يعتبره تدخلا أميركيا.

شدد القائم بالأعمال الأميركي لدى بغداد، جوشوا هاريس، اليوم الخميس، على أن أي حكومة عراقية "ينبغي أن تبقى مستقلة بالكامل".

جاء ذلك وفق ما أوردته سفارة واشنطن ببغداد، عبر حسابها بمنصة "إكس"، بشأن لقاء جمع هاريس مع رئيس تحالف النهج الوطني العراقي، عبد الحسين الموسوي.

وذكرت السفارة أن هاريس ناقش مع الموسوي "أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والعراق، بما يحقق فوائد ملموسة للأمريكيين والعراقيين".

وأضافت أن ذلك جاء في إطار العمل على تعزيز المصالح المشتركة، والمتمثلة في صون السيادة العراقية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتقوية الروابط الاقتصادية.

ونقلت عن هاريس قوله إن الولايات المتحدة مستعدة لـ"استخدام كامل نطاق الأدوات المتاحة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في العراق"، بحسب تعبيره.

وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى إقليمية وغربية إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها جارها العراق، وهو ما تنفيه طهران.

والجمعة، استضافت سلطنة عمان مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومن المرتقب عقد جولة جديدة الأسبوع المقبل.

وشدد هاريس على أن "أي حكومة عراقية ينبغي أن تبقى مستقلة بالكامل ومركزة على تعزيز المصالح الوطنية لجميع العراقيين".

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن "الإطار التنسيقي" ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء، على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حذر من وقف دعم بلاده للعراق، في حال تولى المالكي، المقرب من إيران، منصب رئيس الحكومة.

وعدّ ترامب أنه في المرة الأخيرة التي تسلم المالكي فيها السلطة "انحدر العراق إلى الفقر والفوضى الشاملة"، و"لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".

ولا يزال "الإطار التنسيقي" متمسكا بترشيح المالكي، الذي وصف تحذير ترامب بأنه "تدخل سافر" في شؤون العراق الداخلية.

وسبق أن تولى المالكي رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، قبل أن يغادر المنصب ليخلفه حيدر العبادي.

وشهدت فترتا حكمه تحديات أمنية بارزة، خصوصا مع تصاعد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سيطر على نحو ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن بغداد عام 2017 تحقيق "النصر" عليه.