أكبر حاملة طائرات في العالم إلى الشرق الأوسط... ترامب قرّر إرسالها بعد الاجتماع بنتنياهو

سترسل وزارة الدفاع الأميركية حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى "أبراهام لينكولن" مع تصاعد التوتر مع إيران؛ القرار جاء عقب لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، ضمن سياسة ضغط موازية للمفاوضات المحتملة.

سترسل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حاملة طائرات من منطقة الكاريبي إلى الشرق الأوسط، وستصبح بذلك ثاني حاملة طائرات هناك في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أفاد تقرير صحافيّ بأنّ قرار نشرها بالمنطقة، اتُّخذ بعد اجتماع الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، اليوم الجمعة، لم تسمّهما، وفي ظلّ احتمال عقد جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، قريبا، شدّدت إيران، اليوم على أن التقدّم فيها، مرهون بالواقعية.

وأورد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أميركي، أن "ترامب ونتنياهو قررا في اجتماعهما مواصلة الضغط على إيران بالتوازي مع سير المفاوضات".

كما ذكر المسؤول ذاته، أن "ترامب اتخذ القرار النهائي بإرسال حاملة الطائرات جيرالد آر فورد، بعد اجتماعه مع نتنياهو".

وتعمل حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، وهي الأحدث في الولايات المتحدة، والأكبر في العالم، في منطقة الكاريبي هي والسفن المرافقة لها، وقد شاركت في عمليات في فنزويلا هذا العام.

وقال مسؤول مهما، إن حاملة الطائرات ستستغرق أسبوعا على الأقل للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط.

وستنضمّ بذلك الحاملة "جيرالد آر فورد" إلى حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وعدد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة، ومقاتلات، وطائرات استطلاع نقلت إلى الشرق الأوسط، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ونشرت للولايات المتحدة آخر مرة حاملتي طائرات في المنطقة العام الماضي، عندما قصفت مواقع نووية إيرانية في حزيران/ يونيو.

وهناك 11 حاملة طائرات في ترسانة الجيش الأميركي، مما يجعلها من الموارد النادرة التي يتحدد جدول عملها سلفا، وقبل فترة طويلة من تنفيذه.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية، التي تشرف على عمليات الجيش في أميركا اللاتينية، في بيان إنها ستواصل التركيز على مكافحة "الأنشطة غير المشروعة، والأطراف الخبيثة في نصف الكرة الغربي".

وذكر الرئيس الأميركي، قبل أيام، أنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأشار ترامب، أمس الخميس، إلى أن اتفاقا قد يبرم مع إيران خلال الشهر المقبل. وقال للصحافيين: "علينا إبرام اتفاق، وإلا فستكون العواقب وخيمة للغاية".

بوسعها حمل نحو 80 طائرة حربية وتحوي مفاعلا نوويا

وتم نشر حاملة الطائرات فورد بشكل أساسي منذ حزيران/ يونيو 2025، وكان من المفترض أن تكون في منطقة أوروبا، قبل أن يتم إرسالها فجأة لمنطقة الكاريبي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتدوم مدة الانتشار في مهام حاملات الطائرات، غالبا تسعة أشهر، لكن فكرة تمديد الفترة ليست أمرا نادرا في أوقات تزايد النشاط العسكري الأميركي.

ويحذّر مسؤولون في البحرية منذ وقت طويل من أن فترات الانتشار الطويلة، يمكن أن تؤثر سلبا على المعنويات بين أفراد الطاقم.

وقال المسؤولان إن الإدارة الأميركية بحثت أمر إرسال حاملة طائرات غيرها، وهي الحاملة "بوش"، للشرق الأوسط؛ لكنها تخضع لعمليات إصدار شهادات ووثائق، وستستغرق ما يزيد على شهر للوصول للشرق الأوسط.

ويمكن لـ"فورد"، المزودة بمفاعل نووي، أن تحمل أكثر من 75 طائرة حربية، بما يشمل طرزا "مثل إف-18 سوبر هورنيت" و"إي-2 هوك آي"، التي يمكنها أن تعمل مثل نظام إنذار مبكر.

كما أن الحاملة "فورد" مزودة بنظام رادار معقّد، يمكنه المساعدة في مراقبة الملاحة الجوية والتحكم فيها.

ولدى السفن المرافقة لحاملة الطائرات للدعم قدرات مثل عمليات الإطلاق سطح جو، وسطح سطح وقدرات مضادة للغواصات.