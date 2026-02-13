إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا

قُتل شخصان وأصيب ثالث بإطلاق نار داخل شقق سكن طلابي في جامعة كارولاينا الجنوبية، ما أدى لإغلاق الحرم مؤقتًا وإلغاء الدراسة، فيما تحقق سلطات الولاية بالحادث الذي يعد الثالث من نوعه بالجامعة.

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع، مساء الخميس، في حرم جامعة كارولاينا الجنوبية، بحسب ما أفادت الجامعة في بيان.

وجاء في البيان أن إطلاق النار وقع في إحدى شقق مجمع المساكن الطلابية، وأدى إلى إغلاق الحرم الجامعي لبضع ساعات.

وأوردت الجامعة أن "مسؤولي الجامعة لم يؤكدوا بعد هوية الضحيتين ولا حالة الجريح"، مشيرة إلى إلغاء الحصص الدراسية المبرمجة ليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن في الولاية تحقق في الحادث.

وسبق أن شهدت هذه الجامعة عمليتي إطلاق نار، وقعت إحداهما في المجمع نفسه من المساكن الطلابية، وأسفرتا عن قتيل وجريح.

وتضم جامعة ولاية كارولاينا الجنوبية نحو 2800 طالب.