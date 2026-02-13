إيران: تقدّم المفاوضات مع واشنطن مرهون بالواقعية

أكد أمين مجلس الدفاع بإيران، علي شمخاني أن تقدم المفاوضات مع واشنطن يتوقف على الواقعية والاحترام المتبادل وتجنب التصعيد، محذرًا من رد حاسم على أي مغامرة. بالتزامن، أعلنت طهران تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاحتجاجات، وسط تضارب بالأرقام.

قال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي وأمين مجلس الدفاع في البلاد، علي شمخاني، إن المفاوضات مع واشنطن، يمكن أن تشكّل مسارا إيجابيا، "إذا جرت بنظرة واقعية ومن دون مغالاة في المطالب".

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها شمخاني، اليوم الجمعة، تعليقا على المفاوضات الإيرانية الأميركية التي تحتضنها مسقط، عاصمة سلطنة عمان.

وأشار شمخاني إلى ضرورة أن تتجنب الأطراف التصعيد، وتبتعد عن أي أفعال تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وتابع: "إذا جرت المفاوضات بنظرة واقعية وعلى أساس الاحترام المتبادل ومن دون مغالاة في المطالب، فيمكن اعتبارها مسارا إيجابيا يحمل منافع مهمة للطرفين وللاستقرار والأمن في المنطقة".

وذكر أن "التحركات الدبلوماسية الأخيرة تهدف إلى احتواء التوتر وتعزيز الخيار السياسي".

ولفت إلى أن الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا، وأن الاستجابة لهذه الظروف تتطلب آلية متكاملة للتنسيق الإستراتيجي.

وأكد شمخاني أن بلاده "ستواجه أي مغامرة برد قاطع"، محذرا من أن "تكلفة أي خطأ حسابي سيكون مرتفعا جدا".

وشدد على أن إسرائيل لن يمكنها اتخاذ أي خطوة دون دعم من الولايات المتحدة.

طهران تعلن تشكيل لجنة تحقيق بعد أسابيع على الاحتجاجات

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق، بعد مضي أكثر من شهر على حركة احتجاج واسعة بدات بتظاهرات احتجاجية على غلاء المعيشة.

ولم توضح الحكومة ما إن كانت لجنة التحقيق معنية بالمطالب الاقتصادية التي شكّلت شرارة الحركة الاحتجاجية، أم بسقوط آلاف الضحايا.

وقالت الناطقة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني لوكالة "إيسنا"، إن "لجنة تحقيق تضمّ ممثلين عن المؤسسات المعنية، قد شُكّلت، وهي تجمع وثائق وشهادات".

وبدأت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، ثم اتّسع نطاقها في الثامن من كانون الثاني/ يناير، وارتفع سقف مطالبها ليشمل مطالب سياسية، وقمعتها السلطات بقوة.

وسقط أثناء الاحتجاجات أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بحسب السلطات التي تقول إن معظمهم عناصر أمن، أو مارّة قُتلوا برصاص "إرهابيين" يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، تتهم منظمات حقوقية مقرها في الخارج، السلطات، بأنها استهدفت المتظاهرين عمدا.

وتقول منظمة وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، إن عدد القتلى فاق السبعة آلاف.

وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الخميس: "نشعر بالخجل لوقوع مثل هذه الأحداث"، مضيفا: "لقد شكلنا فرقا مكلفة بالتحقيق في الأسباب"، من دون تفاصيل.

وفي 6 شباط/ فبراير الجاري، جرت في سلطنة عُمان جولة جديدة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، بعد أن كانت قد توقفت بعد الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في حزيران/ يونيو 2025.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال إن المفاوضات في مسقط انتهت باتفاق الطرفين على مواصلة المحادثات.

والجمعة الماضي، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مفاوضات بلاده غير المباشرة مع إيران في مسقط، بأنها "جيدة جدا"، مضيفا أن طهران أظهرت بقوة رغبتها في إبرام اتفاق جديد، وأن الطرفين يخططان للاجتماع مجددا الأسبوع المقبل.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها، مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.