استطلاع: ثلثا الأوروبيين يرون أن دولهم مهدَّدة

أظهر استطلاع "يوروباروميتر 574" بتكليف المفوضية الأوروبية أن 68% من مواطني الاتحاد الأوروبي يرون بلدانهم مهددة، و42% يشعرون بخطر شخصي، مع ارتفاع النسب بفرنسا وألمانيا وهولندا، بينما اعتبر ثلث المشاركين أن الاستثمارات الدفاعية غير كافية.

إعلان بالقرب من مكان انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن في ميونخ (Getty Images)

أظهرت نتائج استطلاع بناء على طلب المفوضية الأوروبية أن 68 بالمئة من المشاركين في دول الاتحاد الأوروبي، يرون أن بلدانهم مهددة في ظل الوضع الدولي الراهن.

وأجرت استطلاع "يوروباروميتر 574" شركة "ديموسكوبي" لأبحاث الرأي العام، ومقرها بروكسل، بناء على طلب المفوضية الأوروبية، وكشفت نتائجه قبل "مؤتمر ميونيخ للأمن" الذي ينطلق اليوم الجمعة، ويستمر حتى الإثنين.

ووفقا للاستطلاع، رأى 42 بالمئة من المشاركين أن سلامتهم الشخصية في خطر، في حين بلغت نسبة من يرون أن بلدانهم مهددة 68 بالمئة.

ولفت الاستطلاع إلى أن الدول التي سجلت أعلى مستويات الشعور بالتهديد هي فرنسا بنسبة 80 بالمئة من المشاركين، وهولندا والدنمارك بـ77 بالمئة، وألمانيا بـ75 بالمئة.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الدفاعية، اعتبر 32 بالمئة من المشاركين أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوات كافية.

وفي المقابل، يعتقد 52 بالمئة من المشمولين بالاستطلاع أن الاتحاد الأوروبي قادر على تعزيز الأمن والدفاع، لكن نسبة من يشاطرون هذا الرأي انخفضت في أكبر 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

يُشار إلى أن الاستطلاع أجري عبر الإنترنت من 5 إلى 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، وشمل نحو 27 ألف شخص من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.