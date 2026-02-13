الحزب الوطني البنغلادشي يعلن فوزًا كاسحًا ومعارضوه يطعنون في النتائج

أعلن الحزب الوطني البنغلادشي بقيادة طارق رحمن فوزه بأغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية، وفق نتائج أولية غير رسمية، وذلك في أول اقتراع منذ إطاحة الشيخة حسينة عام 2024. في المقابل، أعربت الجماعة الإسلامية البنغلادشية عن تشكيكها في نزاهة النتائج.

أعلن الحزب الوطني البنغلادشي بقيادة طارق رحمن، فجر اليوم الجمعة، تحقيق فوز واسع في الانتخابات التشريعية، في أول اقتراع تشهده البلاد منذ انتفاضة عام 2024 التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

ووفق توقعات أولية بثتها قنوات محلية، حصد الحزب 212 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ما يمنحه أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما دعا قادته أنصاره إلى تجنب الاحتفالات في الشوارع.

في المقابل، شككت الجماعة الإسلامية البنغلادشية في نزاهة العملية الانتخابية، معلنة وجود "تساؤلات جدية" بشأن النتائج الأولية، ومتحدثة عن تناقضات وتلاعب محتمل في إعلان الأرقام.

وهنأت الولايات المتحدة والهند وباكستان الحزب الفائز، معربة عن استعدادها للتعاون مع القيادة الجديدة.

ولم تصدر اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية بعد، في وقت شهدت فيه الحملة الانتخابية اضطرابات أسفرت عن سقوط قتلى ومئات الجرحى، وسط انتشار أمني واسع في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يتنحى رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، فور تسلم الحكومة الجديدة مهامها، بعد مرحلة انتقالية أعقبت الإطاحة بحسينة.