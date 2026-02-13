ترامب: تغيير النظام في إيران قد يكون أفضل ما يمكن أن يحدث

قال ترامب إن تغيير النظام في إيران "قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث"، وذلك في رد على سؤال صحافي بعدما أكد إرسال حاملة طائرات ثانية هي الأكبر في العالم باتجاه طهران.

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة على سؤال بشأن تغيير النظام في إيران، قائلا إن "ذلك قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث"، فيما أكد أنه "لن نشن هجوما إذا أبرمت معنا الاتفاق الصحيح".

وقال إن "إيران ترغب في إجراء محادثات لكنها تقوم بكثير من ذلك حتى الآن دون أي أفعال. سيكون جيدا إذا تمكنا من تسوية الأمر مرة واحدة وإلى الأبد".

وأشار ترامب إلى أنه "أرسلنا مجموعة حاملة طائرات كبيرة جدا إلى إيران، وأود أن أرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق"، وأكمل "طلبنا للتو الحصول على دفعة كبيرة من طرازات فائقة التطور من مقاتلات ’بي-2’ التي ضربت منشآت إيران النووية".

وذكر ترامب لجنود أميركيين، أن نهج إيران في المفاوضات النووية "صعب"، مشيرا إلى أن إثارة الخوف في طهران قد تكون ضرورية لحل المواجهة سلميا.

وقال خلال وجود في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولاينا أمام مجموعة من الجنود "من صعب التوصل إلى اتفاق معهم (إيران)... أحيانا لا بد من إثارة الخوف. فهذا هو الشيء الوحيد الذي سيحسم الوضع".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وأشار ترامب في تصريحاته إلى قصف الولايات المتحدة لمواقع إيران النووية في حزيران/ يونيو 2025، وقال في وقت سابق إنه يجري إرسال حاملة الطائرات الأكبر في العالم لكي تكون "جاهزة" إذا فشلت المفاوضات مع إيران.

وتوسطت سلطنة عُمان في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه المحادثات سمحت لطهران بقياس جدية واشنطن وأظهرت قدرا كافيا من التوافق لاستمرار المسار الدبلوماسي. ولم يُعلن بعد عن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات.

وسافر ترامب إلى فورت براج للقاء القوات الخاصة التي شاركت في عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2026.

وتضم فورت براج حوالي 50 ألف جندي في الخدمة، وتقع في واحدة من الولايات التي تحتدم فيها المنافسة في البلاد.