ترامب يلتقي عسكريين شاركوا في اختطاف مادورو

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عسكريين شاركوا في اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك خلال اجتماع في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية. وأكد البيت الأبيض أن اللقاء يهدف إلى تكريم أفراد القوات الخاصة وعائلاتهم.

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفقة زوجته ميلانيا ترامب، لقاء عسكريين أميركيين شاركوا في عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك خلال اجتماع يُعقد اليوم الجمعة في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن اللقاء سيجمع أفرادًا من القوات الخاصة وعائلاتهم، في خطوة تهدف إلى تكريم المشاركين في العملية التي وصفها ترامب مرارًا بأنها من "أسرع وأقوى العمليات العسكرية" التي شهدتها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي قد أشاد، خلال تجمع جماهيري أواخر كانون الثاني/ يناير، بالعملية التي أسفرت عن اختطاف مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى استخدام سلاح جديد أطلق عليه اسم "المربك"، قال إنه عطّل قدرات الخصم ومنع تشغيل أنظمته الدفاعية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وبحسب المعطيات المعلنة، أدت العملية إلى سقوط عشرات القتلى، بينهم عسكريون فنزويليون وعناصر من قوات الأمن الكوبية، فيما لا يزال عدد الضحايا المدنيين غير محسوم.

وفي سياق متصل، أكد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن العلاقات بين واشنطن وكراكاس أصبحت "استثنائية"، مشيرًا إلى تعاون مع قيادة فنزويلية جديدة تضم مساعدين سابقين لمادورو.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى توسيع حضورها في قطاع الطاقة الفنزويلي، إذ أعلن ترامب أن شركات أميركية ستستثمر مليارات الدولارات لإحياء صناعة النفط والغاز في البلاد، بعد سنوات من التراجع.

وكانت واشنطن قد واصلت مؤخرًا تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، تمهيدًا لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، في ظل تحديات تتعلق بالاستقرار السياسي والأمني وكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية.