خطر إغلاق جديد يهدد وزارة الأمن الداخلي الأميركية وسط خلافات حول إدارة الهجرة والجمارك

سيكون هذا ثالث إغلاق خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، بعد إغلاق قياسي استمر 43 يومًا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين...

تتجه وزارة الأمن الداخلي الأميركية نحو إغلاق مالي جزئي جديد بدءًا من منتصف ليل الجمعة/السبت، بعدما فشلت مفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بشأن تمويلها وشروط الإشراف على إدارة الهجرة والجمارك (ICE).

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن حزبه يضغط منذ أسابيع لإدخال "إصلاحات منطقية" على عمل الوكالة، مؤكدًا أن الديمقراطيين لن يدعموا تمويلًا جديدًا قبل إجراء تغييرات جوهرية في سياساتها. وأضاف: "لن نمنح شيكًا على بياض للفوضى".

ويطالب الديمقراطيون بالحدّ من الدوريات المتنقلة، ومنع عناصر الوكالة من ارتداء أقنعة الوجه أثناء العمليات، واشتراط الحصول على أمر قضائي قبل دخول الممتلكات الخاصة، إضافة إلى فرض معايير أكثر صرامة بشأن الاستخدام المعقول للقوة.

وتصاعدت حدة الانتقادات بعد مقتل مواطنين أميركيين في كانون الثاني/يناير في مينيابوليس خلال احتجاج على عمليات مكافحة الهجرة، في حادثة حمّل ديمقراطيون مسؤوليتها لعناصر من الوكالة.

من جهته، حذّر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز من أن إدارة الهجرة والجمارك "خرجت عن السيطرة"، معتبرًا أن أموال دافعي الضرائب يجب أن تُستخدم لتحسين حياة الأميركيين لا للإضرار بهم.

ورغم أن الجمهوريين يملكون 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ، فإن تمرير مشروع قانون تمويل يتطلب تأييد 60 عضوًا من أصل 100، ما يفرض الحاجة إلى دعم ديمقراطيين. وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون أن البيت الأبيض قدّم مقترحًا "جادًا للغاية"، لكنه شدد على أن المعارضة لن تحصل على تلبية كامل مطالبها.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيُطلب من آلاف الموظفين الحكوميين التوقف عن العمل، بينما سيواصل آخرون أداء مهامهم من دون أجر إلى حين إقرار التمويل. غير أن إدارة الهجرة والجمارك ستتمكن من الاستمرار في تنفيذ عملياتها بفضل تمويل أُقرّ العام الماضي.

وسيؤثر الإغلاق المحتمل على وكالات أخرى، بينها الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية. كما حذّرت إدارة أمن النقل من تداعيات كبيرة على قطاع الطيران، تشمل استنزاف الموظفين، وارتفاع أوقات الانتظار، وتأخير أو إلغاء رحلات.

وسيكون هذا ثالث إغلاق خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، بعد إغلاق قياسي استمر 43 يومًا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين.

