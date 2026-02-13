وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش ممكن لكنه صعب للغاية

غروسي: "تمكنا من العمل مجددا وإقامة شكل من الحوار. (صحيح أنه) غير مثالي ومعقد وبالغ الصعوبة لكنه موجود".

اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الجمعة، أن الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي، ممكن لكنه "صعب للغاية".

وقال غروسي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "عادت إلى إيران" بعد حرب حزيران/ يونيو 2025 التي شنتها إسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة.

وأضاف "تمكّنا إجمالا من تفتيش كل شيء، باستثناء (المواقع) التي قُصفت".

وأضاف "تمكنا من العمل مجددا وإقامة شكل من الحوار. (صحيح أنه) غير مثالي ومعقد وبالغ الصعوبة لكنه موجود. أعتقد تاليا أن القضية الكبرى راهنا هي معرفة كيفية تحديد هذه المراحل للمستقبل. ونعلم تماما ما ينبغي التحقق منه وكيفية القيام بذلك".

ورفضت طهران في تشرين الثاني/ نوفمبر أن تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش مواقعها التي تعرضت للقصف، مؤكدة أنها تريد إدراجها ضمن "إطار جديد".

وتأتي تصريحات غروسي في وقت أعلنت واشنطن وطهران نيتهما مواصلة الحوار بعد جولة أولى من المفاوضات بينهما استضافتها سلطنة عمان في السادس من شباط/ فبراير.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إيران بتداعيات "مؤلمة جدا" إذا لم تقبل باتفاق حول برنامجها النووي.