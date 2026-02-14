بكين تحذر من تدمير الأمم المتحدة وتدعو لإصلاحها

"بعض الدول قد تضطلع بدور قيادي لتسوية النزاعات، لكن لا ينبغي أن تكون هناك معايير مزدوجة، ولا يجوز أن تفرض بعض الدول إرادتها على أخرى".

دعا وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إلى إحياء الأمم المتحدة، معربًا بوضوح عن رفضه لتحركات منفردة من جانب دول بعينها على الساحة الدولية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الوزير، وفقًا للترجمة الرسمية، يوضح تقرير "الأسوشيتدبرس"، من دون أن يسمي الولايات المتحدة، إنه "يجب دائمًا تعزيز التعددية وتقويتها. لا يجوز أن تهيمن بعض الدول على أخرى".

كما ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى إعادة تنشيط نظام الأمم المتحدة وإصلاحه، مشددًا على أنه "ليس لدينا الحق في تدميره"، وموضحًا أن المنظمة في شكلها الحالي ليست مثالية، لكنها لا تزال أفضل وأقوى أداة في العالم، وهي المنصة التي تمتلك فيها جميع الدول - بغض النظر عن حجمها وثروتها - صوتًا وحقوقًا متساوية".

وحذر وانج يي من أنه "من دون الأمم المتحدة سنعود إلى قانون الأقوى، حيث يهزم الأقوياء الضعفاء ويفرضون إرادتهم"، لافتًا إلى أنه "نحن في عالم متعدد الأطراف ويجب أن نواصل الدفاع عن ذلك. هذا ما يجب أن يهيمن على العلاقات الدولية".

وشدد الوزير الصيني على أن جميع الدول يجب أن تتمتع بالحقوق نفسها، وأن تلتزم أيضًا بالقواعد ذاتها، سواء كانت دولاً كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، مضيفًا أن بعض الدول قد تضطلع بدور قيادي لتسوية النزاعات، لكن لا ينبغي أن تكون هناك معايير مزدوجة، وأضاف أنه "لا يجوز أن تفرض بعض الدول إرادتها على أخرى".

وأشار وانج يي إلى أن المشكلات في إيران، على سبيل المثال، تنعكس مباشرة على الشرق الأوسط، قائلاً إنه "هنا يجب أن نكون حذرين. يجب أن نتجنب خلق نزاعات جديدة".

واختتم الوزير مؤكدًا أن الصين تريد أن تكون شريكًا في كل ذلك.. لسنا خصومًا".