ترحيب أوروبي حذر بخطاب روبيو في مؤتمر ميونخ للأمن

أقر مسؤولون أوروبيون باستمرار وجود شكوك وخلافات، لا سيّما بعد توترات مرتبطة بملف غرينلاند، وانتقاد واشنطن الصارم لـلأمم المتحدة، ورحّبوا بنبرة روبيو التصالحية.

استقبلت دول أوروبية بحذر النبرة التصالحية لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر ميونخ للأمن، السبت، إذ شددت على أنّ تباينات كبيرة ما زالت تفصلها عن حليفها التقليدي.

وجّه روبيو، السبت، رسالة تهدئة إلى الأوروبيين، ودعاهم إلى الانضمام للطموحات الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس، دونالد ترامب. قال "نعلم أنّ مصير أوروبا لن يكون أبدًا بمعزل عن مصيرنا"، وأكّد أنّ الولايات المتحدة ستكون "دائمًا ابنة أوروبا".

جاء خطاب وزير الخارجية الأميركي، الذي كان مرتقبًا للغاية في المؤتمر الأمني، مناقضًا لخطاب نائب الرئيس، جاي دي فانس، قبل عام في المناسبة نفسها، إذ حمل الخطاب آنذاك انتقادات شديدة لأوروبا. كما أنّ خطاب روبيو أتى بعد تصاعد التوتر مؤخرًا، بسبب مساعي ترامب للاستحواذ على غرينلاند.

وأشاد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بتركيز نظيره الأميركي على ما حققته أوروبا والولايات المتحدة معًا في الماضي، وما يمكن تحقيقه في المستقبل.

وظهر ذلك في قوله "إذن، كان يتطلع إلى المستقبل، وهذا أمر جيد"، في إشارة إلى إمكان أن تُصبح العلاقة "قصة نجاح" من جديد، دون أن يُنكر أنّ العديد من "الشكوك" ما زالت موجودة.

وصرّح فاديفول لاحقًا، بأنّه"بالنسبة لألمانيا وأوروبا، من الواضح تمامًا أنّنا بحاجة إلى شركاء عالميين جدد". وذلك خلال جلسة نقاش إلى جانب وزير خارجية الهند، التي وقّع الاتحاد الأوروبي معها اتفاقية تجارية ضخمة الشهر الماضي.

كما انتقد هجوم روبيو على الأمم المتحدة، قائلًا إنّ على العالم أن "يلتزم بنظامنا الدولي القائم على القواعد".

واصفًا الأمم المتحدة بأنّها "مجلس السلام الخاص بنا"، في إشارة إلى المنظمة التي أنشأها ترامب مؤخرًا، إذ يراها البعض محاولة لمنافسة الأمم المتحدة.

ولم يتردد روبيو في خطابه بالتطرق إلى مواضيع أكثر إثارة للجدل، فاستعاد العناوين التي يركز عليها الرئيس الأميركي، مثل الهجرة الكثيفة، وتراجع القطاع الصناعي الذي يهدد أوروبا والولايات المتحدة في الوقت نفسه، كما هاجم الأمم المتحدة لزعمه فشلها في حل النزاعات.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة تريد في عهد ترامب أن تقود "التجديد والترميم" العالميَّين.

وأردف قائلًا إنّ "الولايات المتحدة مدفوعة برؤية لمستقبل فخور وذي سيادة وحيوية، يضاهي ماضي حضارتنا". وأضاف "بينما نحن مستعدون، إذا لزم الأمر، للقيام بذلك بمفردنا، فإنّنا نفضل ونأمل أن نفعل ذلك معكم، أصدقاءنا هنا في أوروبا".

"طلاء لإخفاء الشقوق"

ورأى وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أنّ خطاب روبيو لاقى استحسانًا عامًا، إذ أشار إلى "التاريخ المشترك" بين الولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما في ما يتعلق بالديمقراطية.

ورغم ذلك، أكد بارو أنّ تركيزه لا يزال منصبًّا على بناء "أوروبا قوية ومستقلة.. بغض النظر عن الخطابات التي تُلقى في مؤتمر ميونخ للأمن".

وبالنسبة إلى وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، كان الخطاب مصدر ارتياح، إذ أظهر أنّ الولايات المتحدة وأوروبا "لا تزالان حليفتين وشريكتين".

وقال "كما هو الحال في أي زواج، قد تكون هناك بعض الصعوبات، لكن بالإمكان دائمًا... تذليل العقبات"، فيما كان البعض أكثر صراحة في انتقاد روبيو.

ومن هؤلاء وزير خارجية ليتوانيا السابق، غابريليوس لاندسبيرغيس، الذي قال إنّ الوزير الأميركي أحضر "كمية كبيرة من الطلاء الأبيض إلى ميونخ، لإخفاء الشقوق الناجمة عن الصدع الكبير".

وكتب على منصة "إكس"، "لم يكن هذا خروجًا عن الموقف العام للإدارة الأميركية، بل قُدّم بأسلوب أكثر تهذيبًا. لست متأكدًا من أنّ الطلاء الأبيض سيصمد".