جولة مفاوضات أميركية - إيرانية ثانية الأسبوع المقبل في جنيف

من المقرر أن تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف الأسبوع المقبل، على أن تكون بضيافة سلطنة عمان.

أعلنت السلطات السويسرية، السبت، أن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في مدينة جنيف الأسبوع المقبل، على أن تكون بضيافة سلطنة عُمان التي سبق أن استضافت الجولة الأولى في مسقط هذا الشهر.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بأن "سويسرا مستعدة في أي وقت لبذل المساعي من أجل تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران".

وفي السادس من شباط/ فبراير أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات في سلطنة عُمان مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم تكن المفاوضات مباشرة، وقام العُمانيون بدور الوساطة.

وشدد ترامب مؤخرا على ضرورة التوصل الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعرّض لضربات أميركية في حزيران/ يونيو 2025 خلال الحرب الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وكان ترامب قد قال الجمعة إن تغيير نظام الحكم في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"، بعدما أمر بنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط في تصعيد للضغوط العسكرية على طهران.

وتتولى سويسرا إدارة المصالح بين الولايات المتحدة وإيران في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ عقود.

وتتولى السفارة السويسرية في طهران الشؤون القنصلية بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك طلبات جوازات السفر وتغيير الوضع المدني والحماية القنصلية للأميركيين في إيران.

وتشهد جنيف كذلك الأسبوع المقبل محادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، تخصص لاستكمال البحث في تسوية للحرب بين موسكو وكييف.

وستعقد المباحثات يومي الثلاثاء والأربعاء في جنيف، بحسب ما أعلنت موسكو وكييف، في جولة جديدة ضمن مفاوضات شاقة تهدف إلى وقف الحرب التي تتمّ هذا الشهر عامها الرابع.

ويقود ترامب جهودا أميركية لوقف الحرب. إلا أن جولتين سابقتين من المفاوضات برعاية أميركية في أبو ظبي لم تُسفرا عن أي مؤشرات على تحقيق اختراق.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران، لكن ذلك صعب للغاية؛ وذلك في مقابلة صحافية في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها بإنهاء الحرب في أوكرانيا، الروس يخسرون ما بين 7-8 آلاف جندي أسبوعيا".