دعوات للتحقيق في حصة إماراتية بقيمة نصف مليار دولار بشركة مملوكة لعائلة ترامب

طلب كل من إليزابيث وارن وآندي كيم، العضوان في مجلس الشيوخ، من بيسنت، الذي يرأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تحديد ما إذا كان من الضروري للجنة إجراء مراجعة لحصة الإمارات البالغة 49 بالمئة في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"

دعا عضوان ديمقراطيان في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، يوم الجمعة، وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى تقييم الانعكاسات المحتملة على الأمن القومي، على خلفية استحواذ مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات على حصة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار في شركة عملات رقمية تعود ملكيتها لعائلة ترامب.

وطلب كل من إليزابيث وارن وآندي كيم، العضوان في مجلس الشيوخ، من بيسنت، الذي يرأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تحديد ما إذا كان من الضروري للجنة إجراء مراجعة لحصة الإمارات البالغة 49 بالمئة في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وإجراء تحقيق شامل ودقيق ومحايد إذا وجدت ضرورة للمراجعة.

وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، طلب العضوان من بيسنت الرد على عدة أسئلة حول الصفقة بحلول الخامس من مارس/آذار، بما في ذلك ما إذا كانت لجنة الاستثمار الأجنبي قد أجرت أي مراجعة للصفقة، أو قدمت أي توصيات إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بشأنها.

ولم تعلق وزارة الخزانة حتى الآن على الرسالة.

وقال عضوا مجلس الشيوخ في الرسالة: "تثير الصفقة مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي".

وأثارت وارن وأعضاء ديمقراطيون آخرون بمجلس الشيوخ مرارا تساؤلات حول شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي تأسست قبل شهرين من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وحول احتمال وجود تضارب في المصالح. وأعلن رجل الأعمال ستيف ويتكوف تأسيس الشركة، وأصبح الآن أحد المبعوثين الرئيسيين لترامب.

وأفاد مساعدو ترامب بأنه تخلى عن إدارة مشروعاته التجارية، التي تخضع حاليا لمراجعة محامين متخصصين مستقلين في الأخلاقيات.

ولجنة الاستثمار الأجنبي هي هيئة مشتركة، تقودها وزارة الخزانة، معنية بفحص الاستثمارات الأجنبية وتقييم مخاطرها على الأمن القومي، وتضم مسؤولين كبارا من وزارات الدفاع والخارجية والتجارة والأمن الداخلي والعدل.

وقال وارن وكيم إن لجنة الاستثمار الأجنبي لديها "تفويض واضح لمعالجة المخاطر المحتملة على الأمن القومي من الاستثمارات الأجنبية، ومنها الصفقات التي قد تمكن حكومات أجنبية، كالصين أو الإمارات، من الوصول إلى تكنولوجيا بالغة الأهمية أو البيانات الشخصية الحساسة للمواطنين الأميركيين".

وأشارا إلى أن الصفقة المذكورة تثير تساؤلات حول إمكانية وصول الإمارات أو الصين إلى أي من "المعلومات الشخصية الحساسة" التي تقول شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" إنها تجمعها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الشهر الماضي، أن شركة "جي 42"، المدعومة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي يدير أكبر صندوق ثروة في الإمارات وشقيق رئيس الإمارات، اشترت حصة في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" قبل أيام من بدء ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025. وبعد شهور، وافقت إدارة ترامب على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات.