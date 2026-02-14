رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: يجب وقف إبادة الشعب الفلسطيني

قال علي يوسف، الذي انتُخب على رأس المفوضية قبل عام لولاية من أربع سنوات، "في الشرق الأوسط، تتحدّى فلسطين ومعاناة شعبها ضمائرنا. يجب وقف إبادة هذا الشعب".

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، السبت، إلى وقف إبادة الفلسطينيين، لدى افتتاحه القمة السنوية الـ39 للاتحاد.

ويخضع قطاع غزة الصغير لحصار إسرائيلي مشدد منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأسفرت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية، عن استشهاد ما لا يقل عن 69513 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وبالرغم من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، تتحكم إسرائيل بدخول جميع البضائع والمساعدات والأشخاص إلى القطاع، الذي يعاني أزمة إنسانية.