كييف: موسكو فشلت في تحقيق أهدافها في الحرب

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، أن موسكو فشلت في تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية في الحرب.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، ضمن فعاليات النسخة الـ62 لـ"مؤتمر ميونخ للأمن"، شدد فيها على "ضرورة أن يتقبّل بوتين حقيقة أنه لن يحقق أيا من أهدافه العسكرية في أوكرانيا"، على حد قوله

وبخصوص الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لإنهاء الحرب، أوضح أنه من المتوقع أن تُعقد في مدينة جنيف السويسرية يومي 17 و18 شباط/ فبراير الجاري، مضيفًا أنه "لا نريد الاستماع إلى دروس تاريخية من الجانب الروسي في هذه الاجتماعات، لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات واضحة وحاسمة، ونحن ننتظر نتائج ملموسة".

وفيما يخص خطة السلام المكونة من 20 بندًا والمقترحة من الجانب الأميركي، كشف الوزير الأوكراني عن وجود "توافق كبير"، حيث ينحصر الخلاف مع واشنطن في 3 بنود فقط، مشددًا على أنه "بالطبع، لن يكون هناك اتفاق سلام على حساب سلامة أراضينا وسيادتنا".

وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا والولايات المتحدة ستعقد في مدينة جنيف يومي 17 و18 فبراير الجاري.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية، بين الدول الثلاث في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 23 و24 كانون الثاني/ يناير الماضي، و4-5 فبراير الجاري، وذلك بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.