موجز السبت: مفاوضات جديدة مرتقبة بين أميركا وإيران... من مؤتمر ميونخ للأمن إلى أبرز أخبار العالم

نستعرض أمامكم أدناه موجز السبت بدءا بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية المقرر استئنافها الأسبوع المقبل، ثم أعمال مؤتمر ميونخ للأمن وصولا إلى أبرز الأخبار والقضايا حول العالم.

جولة جديدة مرتقبة من المفاوضات الأميركية-الإيرانية

أعلنت السلطات السويسرية، السبت، أن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في مدينة جنيف الأسبوع المقبل، على أن تكون بضيافة سلطنة عُمان التي سبق أن استضافت الجولة الأولى في مسقط هذا الشهر.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بأن "سويسرا مستعدة في أي وقت لبذل المساعي من أجل تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف "عُمان ستستضيف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل"، من دون أن يحدد موعدا، مع تأكيده أن "سويسرا ترحب وتدعم هذه المحادثات".

مؤتمر ميونخ للأمن

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن إلى أوروبا "قوية"، مطالبا الأوروبيين بالانضمام إلى الولايات المتحدة في سعيها لـ"تجديد" النظام العالمي.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن أوروبا التي اعتمدت على الولايات الأميركية في مجال الدفاع لعقود، عليها حاليا "رفع مستوى أدائها" و"تحمل مسؤولياتها".

وأكدت أن "أمن أوروبا لم يكن يعتبر دائما مسؤوليتنا الأساسية، لكن الأمر تغيّر جذريا" مشيرة إلى أن أوروبا القوية "تعني تحالفا أقوى عبر الأطلسي".

وعلى هامش مؤتمر الأمن والدفاع، دعا نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "مساعدة" الشعب الإيراني، معتبرا أنه "حان وقت التخلص من الجمهورية الإسلامية".

وقال إن "الشعب الإيراني سمعكم تقولون إن المساعدة في طريقها (إليه) وهو يؤمن بكم. ساعدوه".

في غضون ذلك، تظاهر نحو 200 ألف شخص في المدينة ضد السلطات الإيرانية، بحسب ما أعلنت الشرطة الألمانية.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن أي محاولة أميركية "للتآمر" بهدف فصل تايوان عن بكين ستؤدي "على الأرجح إلى مواجهة".

كما اعتبر أن أوروبا يجب ألا تكون مجرّد "متفرجة" في المحادثات الجارية سعيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

من ناحيته، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام المؤتمر أن الأسلحة تتطور بصورة أسرع من الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي، واصفا نظيره فلاديمير بوتين بأنه "عبد للحرب".

تسميم نافالني

اتهمت خمس دول أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، روسيا بتسميم المعارض أليكسي نافالني في سجنه عام 2024 عبر استخدام "مادة سامة نادرة".

القمة السنوية للاتحاد الإفريقي

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إلى وقف إبادة الفلسطينيين، لدى افتتاحه القمة السنوية الـ39 للاتحاد.

وفي كلمة خلال القمة ألقاها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رفع "جميع المعوقات" التي تفرضها إسرائيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

أميركا

دخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، السبت، في إغلاق جزئي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك (ICE).

فنزويلا

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية السبت إطلاق سراح 17 سجينا سياسيا بموازاة المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام.

بنغلادش

أهدى زعيم الحزب الوطني البنغلادشي طارق رحمن السبت فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية إلى ضحايا الاحتجاجات التي أطاحت بحكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في العام 2024.