المفوض الأوروبي للزراعة يحذّر من استخدام الغذاء سلاحًا

حذر المفوض الأوروبي للزراعة كريستوف هانسن السبت بأنه على أوروبا أن تكون متيقظة لخطر استخدام سلاسل الإمداد الغذائي كسلاح، قائلا إن الاعتماد على الإنتاج الغذائي الخارجي سيجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر.

وقال هانسن في مؤتمر ميونيخ للأمن "تعتبر روسيا الحبوب بمثابة نفطها الثاني. وهذا ليس ما أقوله أنا، بل هم أنفسهم من يقولون ذلك، وهم يستخدمونها بشكل كبير، وبالتالي أعتقد أننا في حاجة إلى العمل على خفض اعتمادنا على هذه الحبوب (...) إذ سيمثل ذلك نقطة ضعف".

وخلال مناقشة حول القدرة على الصمود في وجه استخدام الغذاء كسلاح، قال هانسن إنه إذا كان بلد ما يعتمد على واردات الغذاء من روسيا، "فهذا أمر خطير".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات الأسمدة من روسيا وبيلاروس، الأمر الذي وضع التكتل "في وضع خطير جدًا"، و"لا أريد أن نقع في التبعيات نفسها في ما يتعلق بإنتاج الغذاء".

وأوضح "علينا أن ننظر إلى التأثير العالمي لاستخدام الغذاء سلاحًا".

وتابع المفوض الأوروبي "علينا أن نعترف بأن هذا جزء من حرب هجينة غالبا ما أهملناها لأن ذلك كان يناسبنا أكثر، لكننا نحتاج في هذه الأوقات الحرجة، إلى نقلها إلى المستوى التالي".

وقال "إذا كنت تتحدث عن الأمن دون التطرق إلى الغذاء، فأنت لا تغطي إلا نصف ساحة المعركة".