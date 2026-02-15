روبيو في سلوفاكيا والمجر لتعزيز محور ترامب الأوروبي

يصل وزير الخارجية الأميركي إلى سلوفاكيا والمجر في جولة تعكس تقاطعاً سياسياً واضحاً مع قيادتين قوميتين مقربتين من ترامب.

يواصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، جولته الأوروبية بزيارة سلوفاكيا ثم المجر، وهما دولتان يقودهما حليفان مقربان من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من دعوته الأوروبيين إلى "الدفاع عن الحضارة الغربية".

وخلال كلمة ألقاها، السبت، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا روبيو الدول الأوروبية إلى الانضمام إلى رؤية ترامب في مساعيه إلى "تجديد" النظام العالمي، مؤكداً عزم واشنطن على "تحفيز" العلاقة مع أوروبا لتكون "قوية".

ومن المقرر أن يصل روبيو إلى براتيسلافا في زيارة تستمر بضع ساعات، يلتقي خلالها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، المعروف بتبنيه نهجًا سياديًا وقوميًا يتقاطع مع توجهات الرئيس الأميركي.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن دبلوماسيين غربيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن فيكو عبّر خلال زيارة حديثة إلى فلوريدا عن قلقه حيال الوضع الذهني لترامب، غير أن هذه التقارير قوبلت بنفي من واشنطن وبراتيسلافا.

وفي ختام لقائهما في فلوريدا، أعلن فيكو أنه أجرى مع ترامب محادثات "بالغة الأهمية" تناولت ملف الطاقة النووية.

ويتوجه روبيو بعد ذلك إلى بودابست، حيث يعقد، الإثنين، لقاءات مع مسؤولين مجريين، في مقدمتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

ولا يخفي ترامب دعمه لأوربان مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 12 نيسان/أبريل، وسبق أن وصفه بأنه "الرجل القوي والنافذ".

ويواجه أوربان تحديًا انتخابيًا يُعد الأبرز منذ عودته إلى الحكم عام 2010، إذ تشير استطلاعات رأي إلى تقدم حزب "تيسا" المعارض على حزبه "فيديش".

وفي كلمة ألقاها السبت، تعهد أوربان بمواصلة حملته على "المنظمات المدنيّة المزعومة والصحافيين والقضاة والسياسيّين المرتشين"، في خطاب يتقاطع مع خطاب ترامب في الولايات المتحدة.

كما أعلن عزمه التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي شكله ترامب، والمقرر عقده الخميس.

وتجمع أوربان وإدارة ترامب مواقف متقاربة، لا سيما في ما يتعلق بسياسات الهجرة، منذ أزمة اللاجئين السوريين قبل نحو عقد.

ملف الطاقة في صلب المحادثات

وحصلت المجر، خلال زيارة أجراها أوربان إلى البيت الأبيض العام الماضي، على استثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين.

في المقابل، اتسمت علاقات الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بأوربان بالتوتر، إذ اتهمه بـ"الجنوح إلى الدكتاتورية"، مشيرًا إلى قيود مفروضة على الإعلام المستقل وحملات ضد حقوق مجتمع الميم.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن محادثات روبيو في سلوفاكيا والمجر ستركز على قضايا الطاقة.

وترتبط سلوفاكيا والمجر، وهما دولتان في أوروبا الوسطى لا تملكان منفذًا بحريًا، بعلاقات وثيقة مع موسكو، وتعتمدان بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري الروسي، رغم تراجع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتعارض الدولتان توجه الاتحاد الأوروبي للاستغناء تدريجيًا عن واردات الغاز الروسي. فيما تسعى واشنطن إلى تعزيز تعاونها مع الحليفين اليمينيين في قطاع الطاقة.